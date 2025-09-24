Emasesa aprueba un presupuesto de 218 millones durante 2026 para mejorar el servicio de aguas de Sevilla

Archivo - Un vehículo de Emasesa en la Plaza Nueva, en foto de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

Más de 90 millones se destinarán a suministros y servicios, con especial atención al mantenimiento de redes e instalaciones

La empresa metropolitana de abastecimiento y saneamiento de aguas de Sevilla (Emasesa) ha presentado su propuesta de presupuestos para el ejercicio 2026, que será remitida al Ayuntamiento de Sevilla, tras su validación en Comisión Ejecutiva y Consejo de Administración. El presupuesto de explotación para 2026 asciende a 211,7 millones de euros en gastos, lo que supone un incremento del 2% respecto a 2025.

Al respecto, los ingresos previstos alcanzan los 218,1 millones de euros, manteniéndose en niveles similares al año anterior y consolidando el equilibrio económico de la empresa pública tras la emergencia hídrica vivida en los últimos tres años, que generó pérdidas acumuladas superiores a 16 millones de euros, mientras que los 6,36 millones de euros de diferencia se destinarán también a la mejora del servicio, tal como destacan fuentes municipales a Europa Press.

Entre las partidas más relevantes, destaca la asignación de 90,7 millones de euros a suministros y servicios, con especial atención al mantenimiento de redes e instalaciones, "una inversión clave para garantizar la continuidad y calidad del servicio".

A ello se suman 59,1 millones para sostener la operativa diaria y reforzar la atención ciudadana. Esta planificación financiera permite a Emasesa avanzar en la mejora del servicio "sin comprometer su sostenibilidad económica".

PLAN DE ACTUACIONES 2024-2027

En cuanto a inversiones, el Plan de Actuaciones 2024-2027 contempla una inversión total de 151,9 millones de euros, de los cuales 50,99 millones se ejecutarán en 2026. En este sentido, las actuaciones más destacadas incluyen la renovación de infraestructuras generales (17,1 millones), la mejora de redes municipales (28,05 millones) de euros, y proyectos de transformación digital y sostenibilidad, impulsados por fondos PERTE y nueva financiación externa por valor de 85 millones de euros.

La propuesta, que se ha expuesto a la Comisión Ejecutiva este miércoles, ha sido sometida posteriormente a aprobación definitiva en el Consejo de Administración, "reafirmando así el compromiso de Emasesa con la garantía y calidad del servicio público de agua en Sevilla y su área metropolitana".