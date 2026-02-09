Emasesa inicia los trabajos de sustitución de la red de abastecimiento en Avenida de Holanda y calle Paraná en Sevilla

Obras de sustitución de la red de abastecimiento en Avenida de Holanda y la calle Paraná de Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emasesa, ha iniciado este lunes las obras para la sustitución de las redes de abastecimiento en la Avenida de Holanda y la Calle Paraná, en el distrito Bellavista-La Palmera. Esta actuación se enmarca dentro del conjunto de intervenciones que se están ejecutando en el distrito y que superan los 5,2 millones de euros de inversión.

Los trabajos previstos contemplan la instalación de aproximadamente 320 metros de tubería de fundición dúctil (FD) en sustitución de la actual red de fibrocemento (FC), así como la incorporación de los elementos necesarios para su correcta explotación y mantenimiento. También se procederá a la renovación de las acometidas domiciliarias afectadas, asegurando así la continuidad del suministro durante y después de la intervención.

Sobre estos trabajos, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha señalado que "no solo modernizamos estas infraestructuras, sino que con estas renovaciones reducimos el riesgo de averías, minimizamos la posibles pérdidas de agua y garantizamos una mejora en el servicio, que se traduce en una mayor calidad de vida para los vecinos".

Como parte de la actuación, se llevará a cabo la renovación de más de 300 metros de conducciones, la instalación de válvulas de control, una toma de agua potable y un hidrante, así como la sustitución de nueve acometidas domiciliarias, medidas que reforzarán la fiabilidad y seguridad del suministro en la zona.

Asimismo, el proyecto incluye la demolición y posterior reposición del pavimento afectado, garantizando que la superficie quede restituida a su estado original una vez finalizadas las obras. Las actuaciones cuentan con un plazo estimado de ejecución de 12 semanas y no afectarán al tráfico en la zona, minimizando así las molestias a vecinos.

Junto a la actuación en Holanda y Paraná, el pasado 9 de diciembre comenzaron las obras de Emasesa en la calle Guadalbullón con una inversión de unos 787.000 euros y una duración estimada de seis meses.

Además de éstas, se une la obra que en estos momentos se está realizando en la calle Júcar, con una inversión de 1,7 millones de euros, una actuación que se está llevando a cabo en dos fases: la primera, desde la calle Uruguay hasta la calle Nicaragua; y la segunda, que comprende desde la calle Nicaragua hasta la calle Lima.

Según ha destacado el Ayuntamiento, Emasesa ha invertido más de 5,2 millones de euros en este distrito para la renovación de redes de abastecimiento y saneamiento existentes también en las calles Jamaica y Tenerife, con un coste de 1,3 millones de euros.

Por otra parte, el Consistorio ha indicado que en la segunda mitad de 2024 finalizaron las obras de reparación del colector SE-S203, que discurre por la calle Ifni y que incorpora los caudales recibidos al colector principal de la cuenca sur, el del Emisario Puerto.

El tramo contaba con una longitud total aproximada de 489 metros y recoge los colectores de las calles Lima, Nicaragua, Doce de Octubre, Chile y la parte alta de la calle Ifni. Esta renovación de Emasesa puso fin a una instalación de 1970 y los trabajos contaron con una inversión de más de 1,5 millones de euros.

A las actuaciones que desde Emasesa se están llevando a cabo en Bellavista-La Palmera, el ayuntamiento, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, avanza en su plan de recuperación del asfalto de la ciudad y suma ya casi 1,5 millones invertidos en esta materia en el distrito.