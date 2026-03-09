Emasesa limpia en Sevilla casi 80 kilómetros de red y 12.255 imbornales en febrero

Un vehículo de Emasesa, en labores de limpieza de la red de saneamiento y de imbornales en un mes de febrero marcado por intensas lluvias. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los equipos de saneamiento de Emasesa han llevado a cabo decenas de actuaciones en distintos municipios del área metropolitana y en la ciudad de Sevilla, actuando sobre miles de imbornales repartidos por barrios y zonas estratégicas. En concreto, han sido 12.255 los imbornales sometidos a operaciones de limpieza y 79,41 kilómetros de red.

Estas tareas forman parte del trabajo preventivo continuo que la empresa pública de aguas desarrolla durante todo el año, pero que se refuerza especialmente durante la temporada de lluvias. Los imbornales son los elementos de la red de saneamiento encargados de recoger el agua de la lluvia desde la vía pública y conducirla hasta el sistema de red de alcantarillado, explica la empresa en una nota de prensa.

Su correcta limpieza evita atascos provocados por hojas, arena o residuos, y reduce el riesgo de acumulaciones de agua en calzadas y acerados. Con el fin de optimizar la eficiencia en las tareas de limpieza y mantenimiento de la red, Emasesa mantiene una coordinación permanente con los servicios municipales de Lipasam.

Esta colaboración se orienta a la limpieza de las vías públicas y de los imbornales, prestando especial atención a las áreas más sensibles de la ciudad de Sevilla. La acción conjunta de ambas empresas públicas permite abordar de manera más eficiente los puntos críticos donde pueden acumularse residuos, hojas o arena, minimizando así el riesgo de atascos y de acumulaciones de agua en calzadas y acerados durante episodios de lluvias intensas.

Además de la limpieza de imbornales, durante el mes de febrero también se han realizado actuaciones de mantenimiento de tramos de la red de saneamiento, contribuyendo a mejorar la capacidad hidráulica del sistema y su comportamiento ante lluvias intensas.

Desde Emasesa se recuerda la importancia de la colaboración ciudadana para el buen funcionamiento del saneamiento, evitando arrojar residuos a la vía pública y utilizando correctamente los sistemas de recogida. Pequeños gestos cotidianos ayudan a proteger una infraestructura esencial que, aunque no se ve, es clave para la calidad de vida en las ciudades.