Adorno navideño de Sevilla con motivo de vidriera. - EUROPA PRESS

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sevilla encenderá su alumbrado navideño este viernes en 316 calles y contará con 17 nuevos motivos luminosos transversales con un diseño inspirado en las vidrieras de la Catedral, con estrellas y una media luna en alusión a la Virgen María, así como otros 42 motivos que recuerdan a estrellas fugaces y están colocados sobre farolas. El encargado de pulsar el botón de encendido será Leo, el niño con piel de mariposa.

Además, en la Avenida de la Constitución, se han instalado 32 nuevas figuras volumétricas luminosas de 6,5 metros de altura, sobre una tarima de madera, en el tramo comprendido entre el Arquillo y la calle Fray Ceferino González, cuyo diseño es exclusivo y está inspirado en el Giraldillo, según detallan fuentes municipales a Europa Press, que confirman que será Niña Pastori la artista que intervendrá en el acto oficial a partir de las 17,30 horas, aunque el encendido de las luces está previsto para las 18:30 donde posteriormente sonará el famoso 'Palillos y Panderos'.

Todos los elementos se han diseñado específicamente para la ciudad y son de nueva creación. Destaca al respecto el enorme belén luminoso compuesto por 15 figuras volumétricas luminosas sobre tarimas de madera, con alturas comprendidas entre los 4 y 9 metros, siete de ellas de nueva creación, que se instalará junto a la fachada del Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz.

Por otro lado, se proyectará un vídeo mapping cultural en la Plaza de San Francisco con una duración de quince minutos, que contará con una máquina de nieve artificial. La pieza audiovisual narra la historia de edificio que alberga la Casa Consistorial "como organismo vivo que respira, recuerda, se transforma y renace, destancando efemérides de la ciudad".

En este sentido, se ha incluido un efecto especial en el mapping, del que se prevén seis pases diarios, desde las 18,30 hasta las 22,15 horas.

Las calles iluminadas este año serán 316, lo que supone 12 más en relación con el pasado año. Se instalan motivos de nueva creación en las siguientes vías: Avenida Constitución, Sierpes, Tetuán, Velázquez, Imagen, Laraña, Campana, Alfonso XII, Plaza del Salvador, Asunción, y los puentes de Isabel II (Triana), San Telmo y Los Remedios.

En calles como Imagen, Laraña, Camapan, Alfonso XII, Plaza del Salvador se han diseñado motivos exclusivos inspirados en la Navidad. En cuando a los conos luminosos, se instalan en las mismas ubicaciones que en años anteriores a excepción del de Parque Flores, que este año se instala en la avenida Cortijo de las Casillas, Plaza Nueva, Puerta Jerez, Plaza de San Lorenzo, Plaza de San Marcos, Santa Justa, Avda de la Barzola, Puerta Barqueta, Plaza Cuba, glorieta Párroco Gabriel Ramos Chávez, ParqueFlores, Glorieta Forja XXI, Glorieta de los Merinales y avenida Emilio Lemos.

Además, habrá motivos luminosos de nueva creación correspondientes a los tres diseños ganadores del segundo concurso de diseños navideños. En total, se instalarán 3.151 unidades de motivos navideños en la ciudad, 140 centros de mando protección y control y 31.900 metros de conductores.

DISPOSITIVO ESPECIAL DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y SEGURIDAD

La iluminación de esta Navidad alcanza los 9,2 millones de puntos LED distribuidos en 3.151 motivos por 316 calles y plazas, doce vías más que en la edición anterior, entre las que se incorporan enclaves como la Plaza de la Alianza, Resolana, Avenida de la Oliva, Nuestra Señora de los Dolores o el Parque Cerro Amate.

El alumbrado lucirá todos los días de 18,30 a 1,00 hasta el 5 de enero, ampliándose hasta las 8,00 en Nochevieja, y arrancará mañana con el espectáculo "Noche de la Luz", presentado por Laura Sánchez y con las actuaciones de Niña Pastori, Fonseka DJ y la Agrupación Musical Virgen de los Reyes.

De forma paralela, el Ayuntamiento activará desde este viernes el Plan Especial de Movilidad Navidad 2026-2027, estructurado en tres fases hasta el 10 de enero y adaptado a las obras en curso en Trajano, calle Jaén, Plaza Nueva (donde se ha retranqueado el vallado de la obra para facilitar el paso peatonal) y Pagés del Corro.

Durante esta primera fase, vigente hasta el 17 de diciembre, la Policía Local desplegará un dispositivo específico de regulación y vigilancia centrado especialmente en los grandes ejes comerciales para evitar retenciones y facilitar la fluidez en los accesos a los aparcamientos de Nervión Plaza, El Corte Inglés, Los Arcos y Torre Triana, además de coordinar con la DGT los desvíos hacia Palmas Altas cuando se complete el estacionamiento del centro comercial Lagoh.

Asimismo, durante todos los fines de semana del plan, desde los viernes a las 16,00 hasta los domingos a medianoche, quedarán suprimidas las paradas de taxis de la calle Alemanes y las de coches de caballos de la Plaza del Triunfo y Virgen de los Reyes.

Para incentivar el uso del transporte público y absorber el incremento de desplazamientos desde los barrios, Tussam ha previsto refuerzos en el transporte público que se intensificará durante los fines de semana, festivos y el periodo comprendido entre el 21 de diciembre y el 7 de enero.

Los viernes se sumarán hasta 48 autobuses adicionales; los sábados el refuerzo alcanzará los 72 vehículos --22 de mañana y 50 de tarde-, sumando 585 expediciones y 55.000 plazas extra; los domingos se añadirán 55 autobuses --40.000 plazas más--; y en los días laborables navideños se incorporarán 60 vehículos por la tarde, duplicando la oferta en las líneas radiales de mayor demanda.

Por motivos de seguridad ante la afluencia peatonal en el centro, entre las 18,00 y las 22,30 la línea TB1 finalizará su recorrido en la plaza Ponce de León y la línea de metrocentro T1 lo hará en la Puerta de Jerez --adelantando este corte a las 16,00 el viernes con motivo del espectáculo del encendido de la iluminación navideña--, mientras que en Nochebuena y Nochevieja el servicio diurno concluirá a las 22,00 para dar paso a las líneas nocturnas hasta las 2,00 y las 5,00 horas respectivamente.