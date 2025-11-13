Un encuentro sobre el "alma flamenca de la Alameda" y la bailaora Leonor Leal ponen fin al ciclo 'Amalgama' de Sevilla

Archivo - La bailaora Leonor Leal durante su actuación en el 9º edición del Congreso Europeo de Matemáticas. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado este jueves las actividades previstas para la celebración del Día Mundial del Flamenco, que se conmemora el próximo 16 de noviembre. Lo hará con coloquio sobre el "alma flamenca de la Alameda" y la actuación de la bailaora Leonor Leal, ambos actos ponen punto y final al ciclo 'Amalgama'.

Según una nota remitida por el Consistorio, los artistas José de la Tomasa, Manuel de la Tomasa, Andrés Marín junto con el director de la Bienal de Flamenco de Sevilla, Luis Ybarra, participaran el 19 de noviembre en Artillería en el encuentro titulado 'La Alameda', un espacio de reflexión y memoria sobre "uno de los barrios más determinantes en la historia del arte jondo". La entrada para asistir a este coloquio será libre hasta completar el aforo.

Por su parte, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno ha destacado la relación de la ciudad con el flamenco. "Sevilla vive el flamenco no solo como una manifestación artística, sino como una forma de entender la vida, la identidad y la convivencia. Este aniversario nos recuerda la importancia de cuidar, difundir y seguir haciendo crecer nuestro patrimonio más universal", ha subrayado.

Como broche final al ciclo que desde el pasado mes de abril se viene celebrando en la Real Fábrica de Artillería, la bailaora Leonor Leal ofrecerá 'De voz, un cuerpo', un espectáculo basado en el diálogo con bailaoras retiradas. La cita será el jueves 20 de noviembre a las 20,00 horas.

La asistencia a este espectáculo será por invitación, que podrá ser recogida el día 19 de noviembre en horario de 10 a 19 horas y el 20 de noviembre de 10 a 14 horas, siempre que existiesen localidades, en la sede de la Bienal de Flamenco ubicada en el Centro Cerámica Triana, calle Callao 16.

En paralelo, el Ayuntamiento, en colaboración con la Unión de Peñas Flamencas de Sevilla, organizaron 'Empeñados por Sevilla', un ciclo de recitales flamencos que se viene desarrollando en la Peñas Flamencas y en las que participan Torres Macarena, La Plazuela, La Poleá, Asarvahás, El Carbonerillo, Calixto Sánchez, Jumoza, Cantes al Aire, Aires Flamencos, La Fragua, La Toná, Cerro del Águila y El Chozas.

El ciclo se desarrolla dentro del marco de 'Promoción del Flamenco' llevado a cabo por el Ayuntamiento y ha programado diferentes actuaciones en torno al día Mundial del Flamenco. Se abrirá la semana en la peña El Carbonerillo programando a las 12 horas el 16 de noviembre a Miriam Méndez y seguirá el 18 de noviembre con Adela y Rafael Campallo con su espectáculo "Campallerías" en el IES Politécnico, en calle Virgen de la Victoria, 50. Esta actuación dará comienzo a las 20 horas.