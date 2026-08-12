Endesa asegura el fin de los apagones en el Cerezo de Sevilla tras la puesta en marcha de su nuevo centro transformador

Instalación del Centro de Transformación en El Cerezo - ENDESA

SEVILLA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, ha puesto en marcha un nuevo centro de transformación en El Cerezo, en la plaza Playa de Punta Umbría, con el que ha asegurado, se han eliminando "por completo" las incidencias en esta zona del distrito Macarena.

Según ha detallado la empresa en una nota de prensa, las obras de este nuevo centro de transformación, que consta de dos máquinas transformadoras de 630 kVA, se han llevado a cabo en coordinación con el Ayuntamiento de Sevilla, que cedió el espacio para poder ubicar esta instalación.

En este sentido, la delegada del distrito Macarena, María Tena, ha destacado el trabajo conjunto entre el Ayuntamiento y Endesa para "poner solución a este problema de décadas en el barrio del Cerezo" con una actuación que ha permitido "mejorar la calidad de vida de todos sus vecinos" y que se suma a las numerosas actuaciones conjuntas que el Consistorio y Endesa están llevando a cabo en todos los barrios.

Los técnicos de la compañía han estado trabajando en la canalización de 200 metros de zanja para instalar los más de 1.100 metros de cableado necesarios para su funcionamiento, al que se han unido 3.000 metros más de cableado de baja tensión que está beneficiando de forma directa a la propia plaza Playa de Punta Umbría, y a las calles Playa de Conil, Playa de Estepona, Playa de Mazagón y Playa de Marbella.

Esta nueva infraestructura, y toda la red de media y baja tensión instalada, ha supuesto una inversión que supera el medio millón de euros. Gracias esta actuación, las incidencias en esta zona de El Cerezo que cuenta con 627 clientes con contrato de suministro en vigor, se han reducido en su totalidad, según datos de la compañía, de manera que han pasado de las 61 que se habían registrado de abril a diciembre del 2025 a las 0 desde que está operativa la nueva instalación.

RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES

De hecho, esta nueva infraestructura viene a solventar los problemas de sobrecarga de la red que registraba el centro de transformación que se ubica en la calle Playa de Conil. De este modo, esta zona de El Cerezo cuenta con una potencia energética para más de 1.400 suministros.

En contexto, Endesa sigue trabajando en la colocación de los 23 nuevos centros de transformación previstos en el marco del convenio ratificado con el Ayuntamiento de Sevilla, por el cual el consistorio ha cedido el espacio necesario para su ubicación.

Entre finales de julio y principios de agosto ha conectado a la red dos nuevos centros de transformación, el primero en Palmete en la calle Humilladero, y el segundo en Las 3.000 Viviendas, en la calle La Celestina, que a los dos días de estar operativo ha fundido fusibles por sobrecarga.

Endesa sigue trabajando en la colocación del resto de centros de transformación que se irán instalando a lo largo de este año para reforzar el suministro de las redes en Sevilla dotando a la ciudad de una potencia adicional total de 26.640 kVAs, es decir que podrían abastecer a 13.200 nuevos clientes o incluso a 9 hospitales como el Macarena.