Endesa inaugura tres nuevas plantas de energía solar en Carmona (Sevilla)

SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha inaugurado este jueves las plantas solares de Envatios I, II y III en Carmona (Sevilla), junto con la delegada de Formación y Empleo, Comercio y Educación del Ayuntamiento de Carmona, Angélica Alonso; y el director de Endesa en Andalucía Extremadura, Ceuta y Melilla, Rafael Sánchez.

Las tres plantas suman una potencia instalada de 131 megavatios pico (MWp) y permitirían que Envatios I, II y III sean capaces de producir 257 gigavatios hora (GWh), es decir, "el consumo energético anual de 70.000 hogares, equivalente a 6 veces la población de Carmona". 250 personas han trabajado en la construcción de estas plantas, según ha indicado la compañía en una nota.

En este sentido, Endesa, en colaboración con el Ayuntamiento de Carmona, ha impartido 341 horas de formación en cursos sobre montaje de paneles solares y operación y mantenimiento de instalaciones renovables y auxiliar eléctrico, que han favorecido a 204 personas.

La empresa ha resaltado que la construcción de estas plantas ha supuesto "un hito a nivel arqueológico", ya que durante la fase de obra se ha documentado un yacimiento arqueológico, activando un protocolo de protección conjunto entre la Junta de Andalucía y Endesa.

Durante más de un año un equipo de 7 arqueólogos ha estado estudiando una extensión de más de una hectárea en la que se han detectado 272 estructuras que fueron documentadas arqueológicamente para tener toda la información sobre los hallazgos.

"Estos trabajos de excavación se han llevado a cabo compatibilizando la construcción de las plantas, todo un hito en este sector, estudiando cada zona de hallazgo para que no afectara la instalación renovable", ha señalado.

Los hallazgos más relevantes encontrados han sido 7 enterramientos y 3 fondos de cabaña que ahora están siendo estudiados por una empresa andaluza especializada. Estos restos pertenecen a dos grandes grupos ocupacionales, por un lado, hay restos de la época calcolítica, del III milenio antes de Cristo, con silos, enterramientos y fondos de cabaña, y por otro se ha detectado una ocupación de época pre- romana de los siglos VII y II antes de Cristo, con silos y enterramientos de cremación.

El responsable de arqueología de Endesa, Jose María Señorán, ha explicado que una tercera ocupación es "muy posterior en época moderna-contemporánea, destacando herraduras y 3 estructuras con cenizas, así como un fragmento de loza blanca". Los hallazgos más relevantes serán llevados al Museo de Arqueología de Sevilla una vez finalice su análisis.

"TECNOLOGÍA CONVIVE CON EL SECTOR PRIMARIO"

Endesa ha destacado la convivencia entre el proyecto y el municipio y su entorno. Junto al tratamiento del descubrimiento arqueológico, la compañía ha subrayado el uso de drones para supervisar los trabajos.

"Esta tecnología convive ahora también con el sector primario, ya que pastores y apicultores son los nuevos habitantes de estas plantas solares ya operativas", ha afirmado la empresa en relación a las más de 200 cabezas de ganado que "pastan entre paneles solares".

Por otro lado, esta plantas se han realizado bajo el modelo de Sitio de Construcción Sostenible, "aplicando criterios de sostenibilidad como el uso de paneles solares para cubrir parte de las necesidades energéticas durante las obras, el uso de agua y sistemas de recogida de lluvia como medidas de ahorro de consumo y cargadores para vehículos eléctricos utilizados por el personal de obra".

Endesa ha indicado que todos estos elementos serán donados a diferentes entidades vinculadas al Ayuntamiento de Carmona.

En esta línea, Endesa y el Ayuntamiento de Carmona han puesto en marcha un concurso escolar para alumnos de 2º ciclo de la ESO, ciclos formativos de grado medio, grado superior y bachillerato. Con este concurso se han buscado ideas que promuevan el uso de renovables, la eficiencia energética, la gestión de residuos y el desarrollo cultural local, entre otros.

En total se han presentado 38 proyectos de los que el jurada ha seleccionado 3 ganadores que recibirán un lote de material escolar valorado en 250 euros.

En la categoría Grado Medio el ganador ha sido el Instituto Maese Rodrigo, cuya directora Elena Rivas ha recogido el reconocimiento por su proyecto Ecotoys, un taller de reparación, personalización y venta de juguetes reciclados, promoviendo la economía circular y la sostenibilidad.

El premio Grado superior ha recaído en el IES Arrabal cuyo director José Juan Pérez García ha recogido el premio por el proyecto Jacrop destinado a desarrollar soluciones y productos para favorecer los cultivos hidropónicos a nivel doméstico.

El tercer premiado ha sido el Instituto Manuel Losada Villasante, cuyo director Rafael Prados Román ha recogido el diploma en nombre de los alumnos del centro por el proyecto Tukcero de Europa, un servicio turístico de tuk-tuk para recorrer Carmona especialmente pensado para personas con movilidad reducida.

Con estas nuevas tres plantas, Endesa ha indicado que cuenta en la provincia de Sevilla con 11 plantas solares, 6 de ellas en el término municipal de Carmona. La compañía ha señalado que la energía solar generada en la provincia "representa el 81% del total de esta energía producida por Endesa en Andalucía". En la comunidad Endesa cuenta con 15 plantas solares ubicadas en Sevilla, Málaga, Huelva y Cádiz.