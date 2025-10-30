Endesa instala en Amate otro centro de transformación de los 12 previstos en barrios de Sevilla afectados por sobrecarga

SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, ha comenzado la instalación de otro de los 12 centros de transformación previstos en los barrios de Sevilla "más afectados por la sobrecarga de la red derivada del fraude masivo".

El casetón, de unas 25 toneladas e instalado en la calle Teresa en Cerro Amate, albergará dos máquinas transformadoras de 630 kaveas, es decir energía suficiente como para atender a 840 viviendas nuevas. Para instalar este armazón se ha trasladado hasta la zona una grúa de gran tonelaje que ha depositado la infraestructura en el hueco determinado por Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento, informa la compañía en una nota de prensa.

Una vez instalada esta infraestructura se trabajará a lo largo de las próximas semanas en el tendido de 300 metros de cableado de media tensión y 1.120 metros de baja tensión con el fin de conectar la nueva infraestructura a la red. Esta actuación que ha supuesto una inversión de cerca de 160.000 euros beneficiará a la zona de Cerro Amate sobre todo a la Plaza Santa Teresa de Jesús, y las calles Santa Teresa de Jesús, Virgen de la Caridad, Duruelo, Ana de San Bartolomé, Isabel de Jesús y Mancera.

Con este son ya ocho los centros de transformación instalados en el marco del convenio ratificado con el Ayuntamiento de Sevilla, por el cual el consistorio cede el espacio necesario para ubicar doce nuevos centros de transformación en barrios de especial atención.