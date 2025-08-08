Endesa refuerza las redes de baja tensión en el entorno de la céntrica calle Regina en Sevilla

SEVILLA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Endesa, a través de su filial de Redes, e-distribución, ha iniciado una nueva actuación de mejora en el entorno de la calle Regina en Sevilla, con el objetivo de reforzar la red de baja tensión y optimizar la calidad del suministro eléctrico en esta zona del casco histórico.

Para ello, según ha informado la empresa en una comunicado, un equipo de técnicos especializados está ejecutando una canalización de 70 metros en la calle contigua Jerónimo Hernández, que permitirá desdoblar la línea existente mediante la instalación de dos nuevos circuitos. Esta solución técnica "facilitará un reparto más eficiente de la carga eléctrica, lo que se traducirá en una mayor estabilidad y fiabilidad del servicio".

En total, se tenderán 600 metros de nuevo cableado, lo que supone una inversión superior a los 45.000 euros. Esta actuación se suma a una intervención previa de carácter provisional, en la que se instaló cableado trenzado en la misma calle como medida inicial para repartir la carga de la línea en esta zona turística.

Estas obras se encuentran enclavadas en el Plan de Inversión de e-distribución para Sevilla destinado a medidas de renovación, automatización, ampliación y mejora de las redes de distribución eléctricas sevillanas para "poder reforzar el servicio, incrementar su calidad y favorecer la integración progresiva de las energías renovables a las redes de distribución".