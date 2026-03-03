Endesa refuerza en Sevilla las redes de baja tensión en el entorno de la calle Imagen

Trabajos en el entorno de la calle Imagen, junto a las Setas de la Encarnación, para reforzar la red de baja tensión. - ENDESA

SEVILLA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Endesa, a través de su filial de redes, e-distribución, está llevando a cabo trabajos en el entorno de la calle Imagen para reforzar la red de baja tensión y optimizar la calidad del suministro eléctrico en esta zona del casco histórico.

Estos trabajos se desarrollan en estrecha coordinación con la Gerencia de Urbanismo, junto con otros proyectos que se están ejecutando en la zona. Esta planificación conjunta permite llevar a cabo una doble canalización en la citada calle y acometer la renovación del cableado existente, optimizando recursos y reduciendo la necesidad de futuras intervenciones en la vía pública, explica la compañía en un comunicado.

En total, se tenderán 1.100 metros de nuevo cableado a lo largo de las calles Imagen, Santa Ángela de la Cruz, Alcázares y Plaza de la Encarnación, lo que supone una inversión superior a los 400.000 euros.

Esta intervención adquiere especial relevancia al desarrollarse en una de las principales arterias del centro de Sevilla, caracterizada por una intensa actividad comercial y de oficinas y un elevado tránsito diario de personas.

La renovación del cableado permitirá reforzar la fiabilidad del suministro eléctrico en un punto estratégico para la actividad del casco histórico.

Estas obras se encuentran enclavadas en el Plan de Inversión de e-distribución para Sevilla destinado a medidas de renovación, automatización, ampliación y mejora de las redes de distribución eléctricas sevillanas para poder reforzar el servicio, incrementar su calidad y favorecer la integración progresiva de las energías renovables a las redes de distribución.