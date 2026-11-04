Entidades locales beneficiarias en materia turística y el empleo agrario protagonizan el Pleno de Diputación de Sevilla

Archivo - Sevilla.-El Pleno de Diputación de este jueves aborda el plan de inversiones 'Sevilla de Cien' y las 'Vías Singulares' - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla celebra este jueves, 5 de noviembre, el Pleno ordinario del pasado mes de octubre, una sesión que estaba prevista para el jueves 29 y que fue aplazada como consecuencia del luto oficial decretado en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Urda. En esta nueva convocatoria, el Pleno presidido por Javier Fernández, se desarrollará a partir de las 10,00 horas, en la sede provincial.

Un Pleno en el que tomarán protagonismo las entidades locales que se han beneficiado de las colaboraciones económicas de la institución provincial a través de diferentes convocatorias: la del programa 'Más Sevilla Turístico 2026'; las dirigidas a la realización de micropolíticas propias de la gestión municipal, del Programa de Cooperación General del Plan Provincial Más Sevilla, y las destinadas a financiar los costes de adquisición de los materiales de los proyectos de obras y servicios afectados en el Programa de Empleo Agrario 2026.

Capítulo también importante en el Pleno de la Diputación son los servicios públicos, con puntos en el orden del día referidos a medidas operativas para la cobertura y atención de situaciones de emergencia en la Red Viaria Provincial; adquisición de vehículo a motor para la prestación de servicios municipales en el Ayuntamiento de Martín de la Jara; asistencia técnica archivística a La Puebla de los Infantes, Alcolea del Río y Montellano o la modificación de los Estatutos de la Mancomunidad de Servicios La Vega por la adhesión del Ayuntamiento de Camas a la entidad.

Por último, el orden del día conocerá información sobre un suplemento de créditos financiado con remanente del Presupuesto General 2025 y destinado a aumentar la partida de préstamos a largo plazo, que la Diputación concede a los municipios para la promoción y venta de vivienda, y se procederá a la toma de posesión de Alejandro Cruz Jiménez, que ingresa en la Corporación como diputado provincial por el Grupo Popular.