Entregadas 32 viviendas protegidas en alquiler social en el barrio sevillano de Torreblanca

El alcalde de Sevilla, la consejera de Vivienda y el subdelegado del Gobierno, en la entrega de llaves de 32 VPO en Torreblanca, en un acto celebrado en el Hogar Virgen de los Reyes - GOGO LOBATO-EUROPA PRESS

SEVILLA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Treinta y dos familias han recibido este martes las llaves de sus nuevas viviendas protegidas en alquiler social en dos promociones situadas en el barrio sevillano de Torreblanca. En este sentido, la consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz; el alcalde, José Luis Sanz, y el subdelegado del Gobierno de España, Francisco Toscano, han participado en este simbólico acto, celebrado en el Centro Social Polivalente Hogar Virgen de los Reyes.

'Torre Augusta' y 'Torre Rosario', ambas promovidas por Emvisesa, cuentan con 16 viviendas cada una en edificios energéticamente eficientes. Las dos actuaciones han contado con 1,6 millones de euros del Programa 6 del Plan Ecovivienda, financiado con fondos europeos 'Next Generation' y canalizado por la Junta. A esta cantidad se suman otros 355.122 euros del Programa de Fomento del Parque de Viviendas en Alquiler o Cesión de Uso para 'Torre Rosario'.

Además, el Ayuntamiento ha destinado a esta iniciativa un montante de 4,5 millones y el Gobierno de España ha valorado la aportación estatal de 2,7 millones de euros, tal como informan ambas administraciones públicas en sendos comunicados. Las promociones tenían un presupuesto total de 7,6 millones de euros, de los que un 35% ha sido financiado por el Gobierno central

Se trata de dos promociones de 16 viviendas cada una, de dos y tres dormitorios, que incluyen garajes y trasteros, junto a 13 locales comerciales. La renta media se sitúa en torno a 500 euros al mes, incluyendo plaza de garaje y trastero, con rentas que oscilan entre los 425 y los 590 euros.

El alcalde de Sevilla ha destacado al respecto que con estas 32, el Gobierno local alcanza ya 802 viviendas protegidas entregadas en este mandato. "Cuando nos marcamos como objetivo impulsar 1.403 viviendas protegidas, lo hicimos porque Sevilla necesitaba aumentar de manera significativa su parque de vivienda pública".

"Hoy tenemos 2.202 viviendas en distintas fases de promoción y, con las 32 que entregamos hoy, alcanzamos ya 802 viviendas protegidas entregadas dentro de este proceso. Son más de 800 puertas que ya se han abierto, más de 800 hogares en los que una familia ya puede empezar una nueva etapa", ha señalado Sanz.

De su lado, Rocío Díaz ha felicitado a las familias que comienzan una nueva etapa. "Detrás de cada llave hay un proyecto y la tranquilidad de tener un lugar al que llamar hogar", ha señalado. La consejera ha subrayado que esta entrega supone incorporar nuevas viviendas asequibles en alquiler a Torreblanca y ha insistido en que aumentar la oferta es la principal vía para facilitar el acceso a un hogar. "Una vivienda cambia una vida. Por eso cada nueva promoción cuenta y cada llave importa", ha afirmado.

Asimismo, Rocío Díaz ha destacado la colaboración entre administraciones para sacar adelante las promociones. "Cuando hay suelo, recursos y administraciones trabajando en la misma dirección, las viviendas dejan de ser proyectos y se convierten en hogares".

El subdelegado del Gobierno de España en Sevilla, Francisco Toscano ha recordado que el Ejecutivo ha destinado más de 310 millones a Sevilla capital desde 2018 para rehabilitar 5.321 viviendas y la construcción de 4.679 nuevas.

Toscano ha destacado en compromiso del Ejecutivo central con la provincia en esta materia y ha remarcado que se han aportado desde 2018 más de 310 millones a Sevilla capital para rehabilitar 5.321 viviendas y la construcción de 4.679 nuevas.

MÁS DE 98 MILLONES EN AYUDAS EN SEVILLA CAPITAL

La entrega de Torre Augusta y Torre Rosario se suma al conjunto de promociones de vivienda asequible apoyadas por la Junta en Sevilla capital. En el conjunto de la provincia de Sevilla, estas actuaciones suman 1.974 viviendas, con un coste superior a 340,9 millones de euros y 112,9 millones en ayudas.

A estas cifras se añaden otras actuaciones actualmente en ejecución, entre ellas las 480 viviendas protegidas en modalidad 'cohousing' de Entrenúcleos, en Dos Hermanas, que cuentan con una subvención de 14,15 millones de euros.

La consejera ha recordado que la Junta se ha marcado como objetivo durante esta legislatura impulsar 20.000 nuevas viviendas protegidas y fomentar la rehabilitación de 22.000 inmuebles. Andalucía aportará además 478 millones de euros, el 40% de la financiación de la nueva fase del Plan de Vivienda 2026-2030, lo que supone multiplicar por seis la aportación autonómica respecto al plan estatal anterior.