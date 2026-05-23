El equipo de aeromodelismo de la Universidad de Sevilla mostrará su talento en el Air Cargo Challenge de Stuttgart

Jaleo, primer avion de la asociación. Posicion a media tabla en el XtraChallenge2023 con mejor report técnico. - VANTUS

SEVILLA 23 May. (EUROPA PRESS) -

El equipo de aeromodelismo de la Universidad de Sevilla (US) --VANTUS AeroDesign Team-- representará a la provincia de Sevilla en el Air Cargo Challenge 2026, que tendrá lugar en Stuttgart (Alemania) donde participarán universidades de todo el mundo. "Para nosotros es una oportunidad única de mostrar el talento y la capacidad de innovación que se desarrolla en nuestra tierra".

Así lo ha afirmado Paula terrón, directora del equipo, en declaraciones a Europa Press. Se trata de un colectivo multidisciplinar formado únicamente por estudiantes de la US, en torno a 70, que abarca amplios campos de conocimiento, desde la ingeniería hasta el marketing, pasando por la gestión, y que colaboran para diseñar y construir una aeronave no tripulada completamente desarrollada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI).

"En los últimos años hemos crecido mucho como equipo y hemos conseguido resultados muy positivos, como ser campeones de España en la mayor competición nacional --el XtraChallenge 2025--, y una destacada participación internacional en la edición anterior del Air Cargo Challenge", que tiene lugar cada dos años, remarca Paula Terrón.

En este sentido, desde VANTUS se ha lanzado una campaña de microfinanciación, con el objetivo fundamental de recaudar los fondos necesarios para costear los materiales avanzados, los procesos de fabricación y "los complejos gastos logísticos derivados de su participación este año en la competición en Alemania".

Como destaca la directora de este equipo de aeromodelismo, "cualquier apoyo que puedan ofrecer es fundamental para seguir avanzando y representar a Sevilla en igualdad de condiciones frente a equipos de todo el mundo". "Este año, tenemos, al respecto, un inconveniente o una ventaja, según se mire, y es que no hay límite de presupuesto, que era de 400 euros incluyendo la electrónica y los moldes".

"Se nos queda corto el conocimiento dentro del aula, por lo que existe entre nosotros una inquietud muy grande; de ahí que naciera VANTUS, para llevar la teoría a la práctica. Nos prepara para que cuando lleguemos a las empresas no se nos quede 'cara de tonto'", añade Paula Terrón, para quien iniciativas como esta sirven para mostrar el talento de los jóvenes de Sevilla.