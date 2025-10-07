El equipo de motocliclismo de la Universidad de Sevilla desvela el diseño con el que competirán a nivel internacional

Diseñado y fabricado por estudiantes, es capaz de recargar la batería al 100% en tan solo 60 minutos

SEVILLA, 7 Oct.

La escudería de motociclismo de la Universidad de Sevilla (US), eUSRacing, ha presentado su octava motocicleta de competición, la tercera de carácter eléctrico. La moto ha sido diseñada y fabricada íntegramente por estudiantes para participar en el certamen internacional MotoStudent, que del 17 al 19 de octubre reunirá a 80 equipos de universidades de todo el mundo en el circuito de MotorLand Aragón.

Según ha informado la institución educativa en un comunicado, "lo que comenzó en 2009 como el sueño de un grupo de amigos se ha consolidado en estos años como un referente del motociclismo universitario, inspirando a nuevas generaciones de estudiantes". Actualmente, eUSRacing está integrado por casi 50 estudiantes de distintas titulaciones, que colaboran en cada etapa del proceso, desde el diseño inicial hasta la fabricación y puesta en pista de la motocicleta.

Durante la presentación, el equipo ha compartido con los asistentes, entre los que se encontraban profesores, patrocinadores, familiares y miembros de la comunidad universitaria, los detalles del nuevo prototipo y "el esfuerzo que ha requerido su desarrollo". Los integrantes subrayaron que la "e" en eUSRacing "simboliza ingeniería, educación y energía, valores que guían el proyecto desde sus inicios".

El nuevo prototipo ha incorporado mejoras significativas que "refuerzan la apuesta por la innovación y la eficiencia. Entre ellas destacan un cargador propio", diseñado y fabricado por los estudiantes, capaz de recargar la batería del 0 al 100% en tan solo 60 minutos; y la geometría variable de la moto, que optimiza su comportamiento dinámico, aportando "mayor estabilidad y maniobrabilidad en pista".

"Estas innovaciones reflejan el compromiso del equipo con el desarrollo tecnológico y su apuesta por la movilidad eléctrica como solución de futuro", ha señalado la citada nota.

La motocicleta presentada será el resultado visible de dos años "de intenso trabajo", que culminará con su participación en 'MotoStudent', el desafío internacional en el que universidades de todo el mundo compiten no solo en pista, sino también en criterios de innovación, diseño y viabilidad industrial.