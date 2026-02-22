Los equipos de emergencias aéreos actúan en 524 ocasiones en la provincia de Sevilla, un 2,1% más que en 2024

Archivo - Imagen de archivo de la evacuación de un paciente en un helicóptero del 061. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los profesionales de los equipos aéreos del Centro de Emergencias Sanitarias 061 que prestan atención sanitaria a través del helicóptero situado en la Isla de la Cartuja, en Sevilla, han sido activados en 2025 en un total de 524 ocasiones para atender emergencias sanitarias primarias y realizar traslados interhospitalarios, frente a las 510 situaciones por las que fueron requeridos el año anterior: ello ha supuesto un incremento del 2,1 por ciento.

Como consecuencia de esas actuaciones, se han asistido a 268 pacientes en la provincia de Sevilla en el año 2024, cuando en 2023 fueron 262 las personas atendidas. Los equipos sanitarios aéreos del 061 han asistido a 56 pacientes en la provincia de Huelva, 17 en Cádiz, siete en Granada, cinco en Córdoba y tres en Málaga, según datos facilitados a Europa Press por el Servicio Andaluz de Salud.

Estos equipos aéreos, que intervienen en las situaciones de emergencias y catástrofes como un segundo nivel asistencial junto a los equipos de urgencias y emergencias terrestres de las diferentes provincias andaluzas, han asistido en menos de 30 minutos el 78,3% de los casos. De las 524 activaciones registradas por este helicóptero en 2025, 157 de ellas fueron para realizar traslado interhospitalario de pacientes, principalmente en la provincia de Sevilla (91), seguidos de Huelva (44) y Cádiz (12), entre otras.

Los centros coordinadores de urgencias y emergencias del 061 han movilizado este recurso principalmente para la atención de pacientes con dolor torácico (en el 28% de los casos), personas con sospecha de parada cardiorrespiratoria o accidente cerebro vascular (15%), víctimas de accidentes de tráfico (6%), inconscientes (6%) o pacientes con quemaduras graves y traumatismos graves provocados por precipitaciones, amputaciones o aplastamientos de miembros o heridas de arma blanca o de fuego, entre otros.

Los profesionales de los equipos aéreos del Centro de Emergencias Sanitarias 061 que prestan atención sanitaria aérea en Andalucía, a través de los helicópteros situados en los helipuertos de la Isla de la Cartuja, Hospital de Baza (Granada), Hospital de Jerez (Cádiz), Aeropuerto de Córdoba y la base BRICA de Cártama (Málaga), han sido activados en 2025 en un total de 2.264 ocasiones para atender emergencias sanitarias primarias y realizar traslados interhospitalarios, con asistencia a 934 pacientes en este año.