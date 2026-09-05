Escalada, gastronomía y música se reúnen en Sevilla el próximo fin de semana en el mayor centro indoor de Andalucía

Centro de escalada en Sevilla - MOVE CLIMBING

SEVILLA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El próximo fin de semana, 12 y 13 de septiembre, escalada, gastronomía y música se darán cita en una propuesta abierta para todos los públicos en el centro Move Climbing Hytasa, una iniciativa que nace como el mayor centro de escalada indoor de Andalucía.

Según los propios organizadores, la muestra pretende acercar esta actividad tanto a primerizos como a escaladores experimentados en una instalación que cuenta con más de 1.500 metros cuadrados.

De esta forma, durante el sábado y domingo se ofertarán exhibiciones de escalada, sesiones con DJ, comida, bebida y obsequios de apertura. El recinto contará capacidad para reunir a hasta 1.000 participantes en los dos días de celebración.

La instalación alcanza los 13,8 metros de altura y contará con vías de hasta 16 metros de recorrido, 27 autoaseguradores, áreas adaptadas a distintas modalidades y niveles, gimnasio para la tecnificación deportiva y zona de restauración.

Además, ensalzan que Sevilla, "a pesar de no contar con una orografía montañosa, mantiene desde hace años una comunidad muy vinculada a la escalada", por lo que es preciso considerar que la capacidad competitiva comienza desde el momento en el que "niños y jóvenes encuentran lugares donde iniciarse, progresar y entrenar de forma continuada".

El proyecto ha contado con una inversión cercana al millón de euros y ha sido impulsado con un capital privado de origen sevillano, contemplando además la creación de más de 20 puestos de trabajo.