La Escolanía de Tomares (Sevilla) hace un recorrido musical por el mundo y abre la programación 'Un verano diferente'

TOMARES (SEVILLA), 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Coro Femenino de la Escolanía de Tomares (Sevilla) ha sido el encargado de abrir 'Un verano diferente', una programación con más de 30 actividades --11 conciertos, actividades deportivas o viajes para jóvenes--, que ha nacido este 2020 con el objetivo de ofrecer a los vecinos una amplia oferta de ocio en un año "tan complicado como el actual, en el que se han visto alteradas o suspendidas muchas

iniciativas".

Así, la primera de las actividades "en echar andar en este verano diferente" ha sido 'A las 9 en la Torre', un ciclo de ocho conciertos en el que durante los jueves de julio y agosto se darán cita distintos grupos o bandas en el Patio de la Biblioteca para ofrecer conciertos en pequeño formato y de carácter gratuito, destaca el Consistorio en un comunicado.

En este sentido, el Coro Femenino de la Escolanía, bajo el título 'Around the Time', hizo con sus voces acompañadas de piano un recorrido por el mundo en el que se pudo escuchar desde una barcarola veneciana, el Aleluya de Cohen, los sueños de California de 'The Mamas & The papas', la música hebrea o el 'Viva la vida' de Coldplay.

Tras este concierto, continúa un ciclo de tres conciertos juveniles, el primero de ellos, este martes, a las 21 horas, en el Patio de las Buganvillas del Ayuntamiento ofrecido por Alberto Marín y Ale Bellido, al que le seguirán otros dos: el martes 25 de agosto y el martes 1 de septiembre, todos ellos también de carácter gratuito hasta completar aforo.

El miércoles 15 de julio, en el Skate Park Ignacio Echeverría está previsto a las 20 horas una exhibición y campeonato de este deporte, y el jueves 16, tendrá lugar el segundo concierto de 'A las 9 en la Torre', en el patio de la Biblioteca en el que el grupo de metales y percusión de la Banda Sinfónica Municipal de Tomares ofrecerá 'Summer Brass'.