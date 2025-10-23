La escritora y guionista Marta Ros, premio de novela en el certamen Rafael de Cózar de la Universidad de Sevilla

Archivo - Marta Ros, premio de novela en el certamen Rafael de Cózar de la Universidad de Sevilla - UNIVERSIDAD DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La escritora y guionista Marta Ros ha sido galardonada con el premio de novela del XXXI Certamen de Letras Hispánicas Rafael de Cózar de la Universidad de Sevilla (US). Ros ha sido reconocida por su libro 'Prisa', una antología de cuentos de terror y denuncia social.

Según una nota de prensa remitida por la US, el jurado ha fallado por unanimidad a favor de esta novela, dado que ha considerado que la obra presenta "una variedad histórica con brillante intención crítica". También ha valorado "el carácter unitario del libro", así como su lenguaje "ágil y auténtico mostrando una gran originalidad, mezclando el terror con la denuncia social".

Marta Ros fue la finalista más joven de la historia del Premio Planeta en 2020, con 25 años. También fue finalista en 2022 y 2024 del Ateneo Joven de Sevilla y en 2023 ganó el Premio Complutense de Literatura. Además, ha recibido algunos reconocimientos por relatos, como el Premio Jorge Guillén.

Después de graduarse en Comunicación Audiovisual, estudió un Máster en Guion de Seres de Ficción, y desde entonces combina la literatura con el cine. Entre sus proyectos destaca un documental con el que ganó el Premio Suma Content en el Mostra!Fire y su primer cortometraje como directora y guionista junto con Aida Gren, 'Corazón Partío', obtuvo premios y selecciones por toda Europa, incluidos el Asvoff, Uk fff y Roma FFF, entre otros.