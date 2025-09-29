La escudería de la Universidad de Sevilla presentará su nuevo prototipo de motocicleta el 6 de octubre

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El equipo eUSRacing, la escudería de la Universidad de Sevilla (US), ha participado el último fin de semana de septiembre en el 'Tire Pro Fest', un encuentro previo a la gran cita de MotoStudent, que tendrá lugar en Motorland Aragón del 17 al 19 de octubre. El equipo sevillano "ha despertado gran expectación entre las distintas universidades participantes" al mantener en secreto su nuevo prototipo de motocicleta para esta temporada, que será presentado el próximo 6 de octubre.

Según ha informado la Universidad en una nota de prensa, a lo largo de sus distintas ediciones, más de 50 estudiantes de diferentes escuelas y facultades de la US han contribuido al desarrollo de las motocicletas con las que eUSRacing ha competido en MotoStudent, el "mayor certamen internacional de motociclismo universitario", en el que participan más de 80 equipos de universidades de todo el mundo.

El equipo de la US ha optado por "mantener el suspense y no mostrar aún su nueva moto, lo que ha generado curiosidad entre organizadores y participantes del 'Tire Pro Fest'".

La "gran revelación llegará el próximo 6 de octubre, en un evento especial en el Rectorado de la Universidad de Sevilla" donde se presentará oficialmente el prototipo con el que competirán en MotorLand Aragón.

Más allá de la prueba en pista, los estudiantes de la Universidad de Sevilla deberán enfrentarse a una evaluación global que incluye innovación, diseño y viabilidad de sus propuestas técnicas. "Un reto que pone a prueba no solo la velocidad, sino la capacidad de ingeniería y visión de futuro de estos jóvenes talentos", ha señalado la entidad.

MotoStudent "les permite demostrar que la Universidad de Sevilla puede competir al máximo nivel internacional, dándoles la oportunidad de formarse como los profesionales que el sector del motor demandará mañana".