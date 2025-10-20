La Escuela de Ingeniería acoge este jueves un debate de los siete candidatos a rector de la Universidad de Sevilla

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) acoge este jueves en la sede de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, en la Cartuja a las 19,00 horas, un debate electoral con los siete candidatos que concurren a las elecciones a rector. Las elecciones se celebrarán con el sistema de sufragio universal ponderado, según establece los nuevos Estatutos de la US.

Siete candidatos optan a las elecciones a rector de la US en primera vuelta el 30 de octubre y son las encabezadas por Alfonso Castro, Carmen Vargas, José Luis Gutiérrez, Pastora Moreno, Felipe Rosa, Ángeles Gallego y Ana López, según la información facilitada por la institución académica.

El debate será moderado por la periodista Mabel Mata y se retransmitirá por TVUS y por el canal de YouTube de la US, pudiendo asistir miembros de la comunidad universitaria con su carné de la Universidad de Sevilla hasta completar aforo, tal como ha informado la US en un comunicado.

La celebración de este debate, que se organiza bajo la coordinación de la Dirección de Comunicación, ha sido "consensuada" con las siete candidaturas, quienes "han pactado todos los detalles del mismo". Tanto el orden de las intervenciones, como la colocación de los candidatos y candidatas en el escenario, ha sido a través de sorteos.

El debate se estructura en cuatro bloques: Gobierno y transparencia; desarrollo de la carrera profesional del Personal Docente e Inesvtigador (PDI) y Personal Técnico de Gestión y Administración (PTGAS); docencia e investigación y estudiantado, más un espacio de introducción y de cierre por cada candidato.

Según el calendario aprobado, hasta el 29 de octubre, está abierto el período de voto anticipado para la primera votación, que se hará bien en la Secretaría General o en las secretarías de los centros. El jueves 30 de octubre es el día fijado para la primera votación en horario de 09,00 a 20,00 horas. Si en esa jornada hay una candidatura que logre el apoyo de más de la mitad de los votos válidamente emitidos, una vez aplicadas las ponderaciones, se proclamará de forma provisional al rector electo.

Si es necesario celebrar una segunda votación entre los dos candidatos más votados en la primera vuelta, el calendario electoral fija los días 6 y 7 de noviembre tanto para el desarrollo de la campaña electoral como para el voto anticipado. El lunes 10 de noviembre será el día que se celebre la segunda votación, también en el mismo horario de 09,00 a 20,00 horas, y en esa misma jornada se conocerán los resultados provisionales.

En esta segunda vuelta será proclamada la candidatura que obtenga la mayoría simple de votos, atendiendo a las mismas ponderaciones. El viernes 14 de noviembre se procederá a la proclamación definitiva del rector electo y se comunicará el resultado a la Junta de Andalucía.