La Escuela Taurina de La Algaba (Sevilla) defiende su "función social" y tilda de "injusta" la tasa municipal

Archivo - Sergio Sánchez, de una Escuela Taurina (Mérida), en la Feria de La Algaba, como imagen de recurso - AYUNTAMIENTO DE LA ALGABA (RUBÉN POLO) - Archivo

SEVILLA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Taurina de La Algaba ha defendido este jueves, 3 de septiembre, tanto su registro legal como su aportación al municipio, al ofrecer "una alternativa de ocio y formación" a los jóvenes, al tiempo que ha criticado la tasa municipal y el cobro de 300 euros cuando se trata de un "espacio al aire libre, sin luminarias, sin utilización de vestuarios y duchas y con materiales y enseres propios".

En un comunicado remitido a Europa Press, los promotores de esta entidad aseguran "no tener constancia" de robo alguno en sus instalaciones, "que habría sido investigado por la Policía y provocado, incluso, el precinto de la Plaza de Toros, como sostiene el Consistorio", que ha defendido al hilo la gestión municipal de la Escuela Taurina y ha rechazado que su cierre parcial respondiera a una decisión política y sí a "denuncias por robo de material empleado en diferentes eventos celebrados en el coso taurino".

"Los enseres a los que se hace referencia fueron trasladados y depositados en una dependencia de la Plaza de Toros con la finalidad de protegerlos, y nos sustraídos, según la información de la que dispone la asociación", añade el escrito.

En cuanto a la tasa, objeto también de controversia, el Ayuntamiento afirma que abrió el correspondiente plazo de solicitudes para la Escuela Taurina sin que se presentara ninguna petición y mantiene que es la misma cantidad que se aplica a otras actividades que utilizan dependencias municipales. Además, el Gobierno local recuerda que los usuarios de estos espacios deben acreditar que cumplen una función social y de utilidad pública.

En este sentido, desde la citada escuela mantienen que la utilización de la instalación es "muy distinta" a la de otras actividades "que requieren servicios e infraestructuras municipales específicas" y consideran "desproporcionado e injusto cargar sobre los jóvenes" ese coste.

En dicho comunicado, en el que remarcan que la escuela está "legalmente constituida" y autorizada por la Junta de Andalucía e inscrita el 17 de marzo de 2026, el responsable de la misma se pregunta "cómo puede un Gobierno municipal apostar por una Feria Taurina, trabajar durante meses en su organización, y considerar que esta escuela, que cuenta actualmente con 15 alumnos, no aporta ningún beneficio al pueblo".

"Son jóvenes que llevan el nombre de La Algaba por diferentes puntos del territorio nacional y que encuentran en la tauromaquia una actividad deportiva y cultural en la que se transmiten valores como el esfuerzo, la disciplina, el respeto, la constancia y el compañerismo", abunda al respecto.

Por último, desde la Escuela critican al Consistorio por el hecho de que los alumnos "no puedan entrenar" en la Plaza de Toros de La Algaba "teniendo en cuenta que es municipal, y por tanto, pertenece al pueblo".