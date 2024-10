Escuelas de Calor avisa de la detección de "presencia de legionela" en el IES Ramón del Valle Inclán

Dice que el centro ha tenido que prescindir de su sistema de "refrigeración adiabática" a cuenta de la detección de la bacteria

SEVILLA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La asociación de madres y padres de alumnos (AMPA) Escuelas de Calor ha avisado de que el instituto Ramón del Valle Inclán ha prescindido de sus sistema de climatización adiabática por "presencia de la bacteria legionella" en las conducciones de aire de la instalación.

El colectivo señala que ya vaticinó que este sistema de climatización llamado "refrigeración adiabática" no sólo no iba a solucionar el problema del calor en las aulas, sino que "podría convertirse en un riesgo para la salud de alumnado y docentes si no se hacía un mantenimiento frecuente y riguroso de las conducciones de aire, mantenimiento que la Consejería de Desarrollo Educativo y FP ha endosado a los centros educativos a cargo de su presupuesto para funcionamiento".

"Apenas ha habido que esperar un curso para que saltara el primer caso, manifiestan desde Escuelas de Calor, explicando que a finales del curso pasado, el propio instituto acometió un mantenimiento y limpieza de las conducciones de la adiabática sufragando el gasto con su presupuesto "a costa de sacrificar otros gastos también necesarios, pero al iniciarse este curso la bacteria Legionella no sólo continúa presente, sino que ha aumentado, con lo que han tomado la decisión de no utilizar el sistema".

Así, Escuelas de Calor ha señalado que este instituto ha sido objeto de una "inversión ineficiente y inadecuada tanto desde el punto de vista económico como técnico, pues este sistema es más adecuado para edificios de uso industrial, para refrigerar salas de maquinaria y no espacios habitados por muchas personas, porque exige un mantenimiento que la Consejería no ha contemplado con el rigor" necesario.

"Aparte de para vender titulares, presumir de cifras millonarias de inversión y para hacer creer a la comunidad educativa que se estaba cumpliendo la Ley de Bioclimatización, cosa que desde Escuelas de Calor llevamos negando años con datos y pruebas por delante, ¿para qué ha servido esta inversión de Fondos Europeos?", preguntan las familias de la plataforma sobre este sistema instalado en centros de Andalucía.