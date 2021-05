Escuelas infantiles ven "escandaloso e indecente" el trasvase de 5,4 millones para el Estadio de la Cartuja (Sevilla)

SEVILLA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía (CEI-A) ha calificado de "escandaloso e indecente" el trasvase de 5,4 millones de euros de los presupuestos para las escuelas infantiles a la adaptación del Estadio de la Cartuja, Sevilla.

En un comunicado, han explicado que se trata de unas escuelas que llevan años sufriendo "una merma económica debido a la desocupación de plazas y que se han tenido que endeudar para sobrevivir en la pandemia porque las ayudas de la Junta no cubrían, ni de lejos, los costes laborales y de mantenimiento de los centros".

A esto, ha sumado "los continuos retrasos" en los pagos de la Junta de Andalucía a las escuelas infantiles por diferentes conceptos. De esta forma, la Consejería de Hacienda aún no ha abonado las plazas de los alumnos que se han incorporado a las escuelas infantiles en las convocatorias de enero-febrero, a lo que ya hay que sumar las de marzo-abril.

"Cuando cerramos en marzo de 2020 la Junta nos ofrecía unas ayudas que denunciamos una y otra vez que eran a todas luces insuficientes, por eso, muchos centros se vieron obligados a pedir créditos

y a endeudarse hasta el cuello para mantenerse", ha explicado el presidente de CEI-A, José Luis Victorio.

Además, "desde que volvimos a abrir en septiembre la desocupación de plazas es del 35% y la situación del sector --que ocupa a 10.000 personas, un 95% de ellas mujeres-- es muy complicada". Por eso, "conocer ahora que han sobrado 13 millones presupuestados para la educación de 0 a 3 años, y que 5,4 de ellos se han dedicado a remodelar un estadio de fútbol, nos parece indecente y escandaloso en un momento en el que hay que ayudar a mantener el empleo y a bonificar más a las familias para que puedan acceder a esta escolarización", ha señalado Victorio.

Además, el representante de las escuelas infantiles ha recordado que "hace sólo unos meses pedimos a la Consejería una subvención excepcional para el mantenimiento durante este curso tan atípico de la red de centros, que recordamos prestan un servicio de plazas públicas a las familias y a la Administración y que lo están pasando bastante mal, y se negaron a hacerlo".

En lo que respecta a los retrasos, en los últimos meses "se han agudizado" con el traspaso de la competencia para abonar las cuantías, que antes correspondía a la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) y ahora pertenece a la Consejería de Hacienda. De esta forma, APAE, dependiente de Educación de Ciudadanos (Cs), es la encargada de pasar los datos, "algo que parece no está haciendo correctamente", a Hacienda (PP), y esta última es la que abona las partidas.

"Un tira y afloja entre las distintas administraciones que tiene como víctimas a las escuelas infantiles, aunque para quitar dinero de la educación de los más pequeños y dárselo al fútbol sí son capaces de entenderse rápido", ha subrayado.

"A nosotros no nos importan los conflictos que tengan las distintas administraciones, lo que no podemos consentir es que los centros se vean en mitad de una problemática que no les corresponde y

por la que unos meses ingresan dinero y otros no", ha apuntado el presidente de CEI-A.

Además, ha advertido de que "tampoco han pagado a las escuelas infantiles las plazas que se han ocupado durante las convocatorias extraordinarias de enero-febrero y, por supuesto, la de marzo-abril". Todas estas informalidades "están provocando un desajuste en las cuentas de los centros porque no saben lo que van a cobrar ni cuándo", ha concluido el presidente de CEI-A.