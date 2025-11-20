Espacio EXZéntrico de Sevilla acoge 'La soledad del paisaje: dos miradas', la muestra de visiones del natural andaluz

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La galería sevillana independiente Espacio EXZéntrico acogerá hasta el próximo enero la exposición 'La soledad del paisaje: dos miradas', un diálogo "inédito" entre la síntesis fotográfica de Humberto Ybarra y el interés por lo atmosférico de la pintora Cristina Díaz García.

Según ha explicado la entidad en una nota, la muestra reúne una selección de obra reciente que documenta la relación de ambos creadores con espacios naturales emblemáticos de Andalucía, como son las marismas del Guadalquivir y los paisajes rurales de la provincia de Cádiz.

A través de la fotografía y la pintura, los artistas invitan al espectador a "una experiencia meditativa" sobre el natural andaluz, ha decrito la entidad.

Por un lado, ha detallado que la figuración de influencias impresionistas de Cristina Díaz García se inscribe en la tradición paisajista. Pintora de campo, propone al espectador un viaje por las marismas del Guadalquivir y el entorno de Doñana.

Se trata de una artista de gran precisión expresiva, que conjuga la pintura al aire libre con el taller, "una dualidad metodológica que le permite disfrutar en su proceso de la reflexión pausada y, sobre todo, de la inmediatez y la emoción del plein air", ha subrayado Espacio EXZentrico.

Acreedora de un estilo que hace de la mancha su principal rasgo distintivo, utiliza una paleta somera, en la que predominan los verdes acuáticos, grises, caldera y azules lavados.

Además, ha destacado que entiende el proceso como "una forma de meditación, donde la atención se centra en el motivo y llega a palparse el diálogo entre el artista, el gesto de pintar y la naturaleza".

Un rasgo que, según ha remarcado Espacio EXZentrico, en su obra reciente deja ver al espectador, "sacando a la superficie del lienzo las líneas de composición y las geometrías primordiales".

Entre sus numerosos galardones destacan el Premio de Dibujo Antonio López García (Tomelloso), el Primer Premio de Pintura Fundación Patrimonio Industrial de Andalucía y el Primer Premio de Pintura Fundación Avantia. Su obra ha sido expuesta en importantes ferias internacionales de arte en Gijón, París, Mónaco, Ámsterdam, Bruselas y Berlín.

Por otro lado, Espacio EXZentrico ha detallado que la fotografía de Humberto Ybarra (Sevilla, 1950) explora los espacios liminales, como el límite entre la fotografía, la pintura y el retoque digital, que "experimenta con los horizontes, lo real y el sueño, lo cotidiano y lo extraño".

Se trata de un artista autodidacta, residente en El Puerto de Santa María (Cádiz) y que inició su trayectoria fotográfica en la década los 90. Según han explicado desde la entidad, sus imágenes buscan interpretar el entorno rural de Jerez y otros rincones de la provincia gaditana desde un minimalismo conceptual, "capturando geometrías naturales rotundas como las líneas de fuga que provocan en el espectador una sensación de calma casi perturbadora".

En este sentido, su trabajo reciente alía el medio formato con el retoque digital. Detiene la mirada márgenes, las zonas de paso, las tierras de labor o la arquitectura agraria.

En paisajes aislados en los que elementos mínimos --un cortijo solitario, un árbol en mitad de la inmensidad o una torre eléctrica-- "emergen de súbito y adquieren dimensión poética", ha indicado la entidad.

Asimismo, ambos artistas, Ybarra y Díaz, encuentran otro punto de convergencia que es "el abrazo de la soledad en la relación con el territorio". "Está implícita en el paisaje. Para contemplarlo necesitas intimidad", ha explicado Ybarra.

Mientras que, Díaz ha añadido que "la soledad en mi obra se siente de forma en que no aparece la figura humana, pero sí su huella", revelando cómo sus paisajes abstractos y figurativos "capturan la presencia invisible del ser humano en la naturaleza".

EXZÉNTRICO, UN ESPACIO PARA LA CREACIÓN

La galería de arte independiente Espacio EXZéntrico nace en el año 2020 de la mano de la fotógrafa de moda y gestora cultural Inma Puchal con la vocación de "servir de punto de encuentro entre el talento creativo andaluz y nuevos públicos", ha subrayado.

Su localización en el barrio de los Remedios, al margen del circuito oficial de galerías de Sevilla, encarna, a su juicio, una apuesta personal por curar contenidos, formatos y experiencias divulgativas cercanas y promover el coleccionismo.

Para esta entidad, ofrecer "una aproximación generalista, asequible y familiar al arte contemporáneo" es en suma uno de los propósitos fundacionales del espacio, que durante todo el año programa visitas y encuentros desde los que "ofrecer una mirada expandida sobre los artistas, su obra y su contexto, con el apoyo voces relevantes en disciplinas que interseccionan con el arte".