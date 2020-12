El Espacio Santa Clara de Sevilla se convierte en un centro de cine experimental con eventos en vivo por el puente

SEVILLA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Espacio Santa Clara del Instituto de la Cultura y las Artes (ICAS) del Ayuntamiento de Sevilla se convertirá en los próximos días en un centro de cine experimental de la mano de la iniciativa 'kino-okno', auspiciada por el banco de proyectos del ICAS, que presentará en este equipamiento una exposición, varias proyecciones y una actuación con el séptimo arte como protagonista.

Según concreta el Ayuntamiento en una nota de prensa, entre los días 7 y 9 de diciembre se sucederá esta serie de eventos en vivo puestos en marcha por 'kino-okno', iniciativa que tiene como fin abrir camino en Sevilla en torno al cine analógico, experimental y de investigación.

Esta última es precisamente una de las líneas que promueve el Banco de Proyectos, que "tiene como función impulsar el desarrollo del tejido cultural de la ciudad, además de enriquecer la oferta cultural con una programación diversa y de calidad, promoviendo el acceso de la ciudadanía a la cultura", en palabras del concejal delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz.

Así, desde el 7 de diciembre hasta enero, la antesala del refectorio servirá de escenario para mostrar diversidad de objetos y herramientas relacionadas con distintas facetas del proyecto 'kino-okno': el arreglo y puesta a punto de los equipos de cine analógico (ópticos y mecánicos), la filmación en formato fotoquímico o la fabricación de distintas publicaciones efímeras del proyecto (afiches del gabinete).

Asimismo, el refectorio acogerá una instalación fílmica adaptada a su espacio y sus ventanas, con intervención lumínica y sonora conformada por proyecciones en bucle sobre las ventanas.

Respecto a las proyecciones, que tendrán lugar los días 7 y 9, podrá verse desde una proyección intervenida de la película 'Tambores lejanos' (1951), en la que el entorno de proyección se adapta al espacio del refectorio haciendo explícitos distintos procedimientos del cine a menudo ocultos; hasta filmaciones vinculadas al concepto de la ventana en el cine proyectadas en formato fotoquímico.

En este mismo formato, en super8, se exhibirá también el clásico 'Río Grande' (1950), de John Ford, una sesión en la que se realizarán en vivo una serie de acciones relacionadas con la idea de ventana aplicada al cine.

Por último, la filme titulada 'We Only Guarantee The Dinosaurs' que la artista Esperanza Collado realizará en el dormitorio alto el día 8, consistirá en dos piezas en las que interactuarán proyectores, piezas móviles, luz y sonido, creando una reflexión en torno a los elementos del cine y la acción de proyectar como algo que va más allá de formar imágenes ópticas y amplificadas de una película sobre una pantalla.

El Ayuntamiento expone que estos eventos actúan a modo de cierre de esta primera fase del proyecto 'kino- okno', cuyo fin último es la recuperación en Sevilla del sistema de proyección de películas en soporte de celuloide.

De forma previa, se han llevado a cabo otras sesiones de cine en formato fotoquímico en el Espacio Santa Clara, todas centradas en la investigación de la ventana como marco cinematográfico desde la práctica expandida y espacial del cine.

'Kino-okno' está articulado de forma que las distintas facetas de investigación están orientadas también a la participación, a la creación de un público, al establecimiento de un entorno de aprendizaje y sensibilización con los medios óptico-mecánicos de proyección, a la colaboración con agentes locales y, especialmente, a la creación de futuros programas de cine de investigación, expandido y experimental en la ciudad.

En este sentido, esta propuesta nace con la vocación de establecer en Sevilla un espacio inédito para la exhibición de piezas audiovisuales con técnicas de proyección óptico-mecánicas y, con ello, evitar la desaparición y proteger este tipo de procedimientos y tecnologías de visionado, cada vez en mayor desuso ante la aparición de otras más recientes.

Para ello, 'kino-okno' pone de relieve tres campos específicos: la proyección en celuloide, el evento cinematográfico como acción en vivo y la instalación fílmica como objeto escultórico adaptado a un contexto expositivo o un enclave público.

En base a ellos, los integrantes del proyecto plantean distintos tipos de presentación y participación pública que se concretan en las proyecciones analógicas, las situaciones cinematográficas, el gabinete de optomecánica, los entornos de proyección adaptados a distintas ventanas o la publicación de los 'afiches del gabinete' (colección de textos y materiales relacionados con el proyecto).