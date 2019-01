Espadas aboga por una "óptica metropolitana" y dice que Sevilla no va "mal" si crece la población de la corona

Publicado 09/01/2019 12:52:08 CET

Conecta la caída demográfica con el "grave error" del PP de derogar el plan municipal de vivienda y la "salida" de población extranjera

SEVILLA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Después de que la última revisión del padrón municipal, correspondiente a la fecha del 1 de enero de 2018, reflejase una nueva caída interanual de la población empadronada en Sevilla capital, el alcalde hispalense, Juan Espadas (PSOE), ha llamado a superar el "enfoque municipal arcaico", apostando por una "óptica metropolitana" de Sevilla y defendiendo que si la población crece en la primera corona metropolitana, Sevilla no va "mal".

Según la revisión del padrón municipal a fecha 1 de enero de 2018, consultada por Europa Press, entre el 1 de enero de 2017 y el primer día del año pasado, la provincia de Sevilla pasó de 1.939.527 vecinos empadronados a un total de 1.939.887 personas empadronadas, lo que implica un crecimiento demográfico de 360 personas, después de que el ejercicio previo se saldase con un descenso de 248 habitantes.

A partir de ahí, Sevilla capital, que contabilizaba más de 704.000 vecinos empadronados en 2005 y 2006, continúa con su caída poblacional, pues entre el 1 de enero de 2017 y la misma fecha de 2018, la capital andaluza pasó de 689.434 personas empadronadas a 688.711 vecinos oficiales, lo que implica 723 vecinos menos.

Por contra, crecen nuevamente diferentes municipios del área metropolitana, pues Dos Hermanas suma 617 vecinos empadronados y ya contabiliza 133.168 habitantes; Alcalá de Guadaíra incorpora 150 nuevos habitantes y ya suma un total de 75.256; Mairena del Aljarafe gana 419 personas y ya tiene 45.890 habitantes oficiales; Coria del Río suma 122 habitantes y contabiliza un total de 30.657 personas empadronadas; Camas gana 170 empadronados y ya tiene 27.463 personas inscritas; Tomares suma 178 habitantes hasta un total de 25.220; Bormujos gana 297 habitantes y ya tiene 21.964 vecinos empadronados; y La Rinconada obtiene 67 habitantes más y llega a las 38.406 personas empadronadas.

EL "GRAVÍSIMO ERROR" DEL PP

Frente a tales datos, Juan Espadas ha explicado que desde que el PSOE desembarcó en el Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla, tuvo "claro" que en la caída demográfica que ya experimentaba entonces la ciudad incidía el "gravísimo error" cometido a su juicio por el anterior gabinete municipal del PP, al "derogar" durante su mandato el plan municipal de vivienda pública de aquel momento sin promover "ninguno nuevo".

Porque según ha expuesto, tal extremo derivó en una situación en la que había "necesidades no cubiertas" de la población en materia de vivienda, sobre todo en el caso de un sector social con dificultades para acceder al mercado convencional de vivienda, y pisos públicos "vacíos" porque no estaban siendo adjudicados por el Ayuntamiento, entonces gobernado por el PP.

Al respecto, ha señalado que dicha situación introdujo a Sevilla en el "perfil" de grandes ciudades afectadas por un "estancamiento o regresión" demográfica "de pequeña cuantía" pero prolongada en una continúa "línea descendente", defendiendo que "los planes municipales de vivienda fijan población". Es más, ha manifestado que las cifras del propio padrón reflejan que los municipios que han crecido en población son aquellos con "los planes municipales de vivienda más potentes", tratándose Dos Hermanas del "caso más emblemático" por tal aspecto y su disponibilidad de suelo libre.

LA POBLACIÓN EXTRANJERA

Otra "variable fundamental" en la caída demográfica sufrida por Sevilla capital en los últimos años, según el alcalde, ha sido que el periodo más agudo de la vigente crisis económica ha provocado la "salida" de población extranjera, un elemento también "básico" en el descenso poblacional de la capital andaluza.

No obstante, ha advertido de que es necesario superar el "enfoque arcaico municipal" y adoptar una "óptica metropolitana", tras lo cual ha defendido que si "al menos la primera corona" metropolitana crece en población, Sevilla "no va mal". "Para bien o para mal, Sevilla tiene un entorno receptor de la residencia (es decir de los usos residenciales) que no tiene por qué ser el lugar de trabajo u ocio", ha dicho respecto al papel de la ciudad hispalense en su área metropolitana.

Del mismo modo, ha defendido que el Ayuntamiento hispalense ha acometido este mandato sus "deberes" en la materia, con un nuevo plan municipal de vivienda con "propuestas novedosas", toda vez que para la consolidación demográfica y la recuperación de población en la capital median aspectos como "la capacidad del mercado de vivienda para generar productos diferentes", extremo que a su juicio está en marcha con "nuevas promociones" de un perfil "distintos" y a precios "más asequibles" respecto al comienzo de la crisis", y además el "dinamismo económico" de la ciudad y su capacidad para generar empleo.