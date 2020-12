Espadas abordará con el sector vinculado a la Feria de Sevilla desarrollar otras acciones que generen actividad

SEVILLA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, va a abordar con el sector vinculado a la Feria de Abril distintas propuestas y acciones a desarrollar para que puedan contar con actividad en esas fechas tras la suspensión de esta fiesta de la primavera sevillana al no garantizarse la seguridad sanitaria en el marco de la pandemia originada por el coronavirus.

A preguntas de los periodistas, tras presentar los proyectos sevillanos que optarán a los fondos europeos de regeneración, Espadas señala que en las fechas de celebración de la feria se prevé contar con un índice de inmunidad del 30 por ciento, en pleno calendario de vacunación, una cifra que se considera que no es suficiente para el desarrollo de un evento de tal envergadura.

"Con dolor de nuestra alma, de todos los portavoces de los grupos, no nos queda otra posibilidad que suspenderla, ya que otro tipo de alternativas, de aplazamientos o de ubicaciones no son viables para la feria dada su complejidad", insiste, tras recordar que el año pasado ya se abordó la posibilidad de cambiar la fecha en el entorno de San Miguel, algo que finalmente se descartó. Señala que, "si la feria no se hace en las fechas que le pertenece, es imposible" por coincidir con otros eventos en el calendario para los que el sector ya está comprometido.

En este marco, Espadas analizará con el sector el desarrollo de posibles acciones que le genere ingresos, mencionando la posibilidad de iniciativas al aire libre, entre otras. "El sector es el que mejor sabe qué se puede hacer y vamos a analizar los proyectos de cada una de las áreas para que puedan tener algún tipo de actividad. Esto también puede ser un revulsivo para la ciudad", insiste.

Respecto a la Semana Santa, ha reiterado que serán el Arzobispado y el Consejo de Hermandades y Cofradías los que tomen una decisión sobre su continuidad o su aplazamientos, a la par que indica que la autoridad sanitaria, la Junta de Andalucía, ya ha "marcado los límites" en esas fechas, en marzo y primeros de abril.