Espadas y Adelante impulsan un grupo de trabajo para analizar mejoras ante la listeriosis frente al no de PP, Cs y Vox

Publicado 19/09/2019 17:28:47 CET

Los tres partidos lo rechazan por motivos de "forma" mientras Espadas ve "lamentable" la situación y les pide responsabilidad

SEVILLA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado la propuesta presentada por el gobierno de Juan Espadas (PSOE), con el único apoyo de Adelante Sevilla, para crear una comisión especial de trabajo no permanente en materia de seguridad alimentaria, tras el brote de listerioris que ha provocado 215 afectados y tres fallecidos, con el objetivo de revisar y mejorar los procedimientos de control e inspección, con propuestas de modificación de protocolos y normativa en el ámbito europeo, estatal, autonómico o local, y analizar las competencias autonómicas y locales en la materia y los recursos materiales y humanos con los que se cuenta.

Esta propuesta surge tras un acuerdo entre PSOE y Adelante, después de que la formación morada promoviera una moción para crear una comisión de investigación en torno al tema, pero que no se preveía que fuera a contar con un apoyo mayoritario del Pleno. Tras abordar la situación, se planteó impulsar este grupo de trabajo para abordar la mejora de procesos en asuntos como el de la listeriosis y que no supondría trabas ante el proceso judicial abierto, ya que los técnicos de los servicios afectados podrían mostrar "reticencias" a la hora de aportar sus declaraciones si se creara la comisión de investigación.

Sin embargo, esta propuesta ha generado el rechazo de PP, Cs y Vox amparándose en la "forma", ya que se ha presentado a las 9,05 horas por la vía de urgencia, un tipo de mociones que ha de presentarse media hora antes del inicio del Pleno, previsto para las 9,30 horas, aunque finalmente ha comenzado más tarde de la hora fijada, como es habitual.

Las fuertes críticas de la oposición han generado un muy bronco debate, que el alcalde ha llegado a clasificar de "lamentable" ante la "seriedad" del tema que se trataba, en el que ha tenido que intervenir el secretario municipal, quien finalmente admitía que aunque, "a futuro, esta moción no se tenía que haber admitido" por los plazos, el hecho es que los grupos sí habían "admitido a trámite la moción" y se había incluso debatido, por lo que ésta podía votarse, ya que cualquier cuestión de orden la tenían que haber planteado antes del citado debate.

Espadas ha insistido en que es un tema en el que lo importante, "más que la moción se haya presentado unos pocos minutos antes del inicio, es que se tramite este grupo de trabajo para mejorar los protocolos en la medida de lo posible", algo ante lo que la portavoz de Adelante, Susana Serrano, ha apostillado que, en estos momentos, "no hay nada más urgente que la listeriosis".

Así, tras el beneplácito del secretario municipal, se aprobaba esta moción que da luz verde a una comisión que integrará una presidencia designada por la Alcaldía y contará con un concejal de cada grupo. Los miembros de la comisión actuarán con voto ponderado y la presidencia convocará las sesiones de la misma, que no tendrán carácter público, con una antelación de al menos dos días hábiles.

Para el alcalde, PP, Cs y Vox tenían que decidir entre "el fondo y la forma y se han quedado en la forma, mientras que en el fondo lo que hay es que trasladar un mensaje contundente a la gente porque, si se rechazaba o no se apoyaba la comisión de trabajo, los ciudadanos entenderían que tenemos algo que ocultar, que no nos interesa o no parece importante". "Eso, como alcalde, me parecía grave, por lo que se ha buscado el acuerdo para mejorar todo lo que se pueda los protocolos", concluye.

Espadas ha recordado que el Ayuntamiento ya cuenta con una comisión de trabajo técnica con la Junta, por lo que pone en valor que haya ahora un grupo de trabajo en el Consistorio para elaborar propuestas de mejora de forma "constructiva".

En la misma línea, Serrano ha considerado necesario "mandar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y plantear que este Ayuntamiento se pone a trabajar de manera inmediata para abordar la cadena de errores que han llevado a esta situación". "El alcalde nos explicó las dificultades del proceso judicial y, en base a la responsabilidad de Adelante, que solo propone un espacio de trabajo para mejorar, ha acordado este otro tipo de comisión de trabajo", añadía.

"PAGOS" E "INTERCAMBIOS DE CROMOS"

Frente a ello, el concejal del PP Juan de la Rosa ha asegurado que se ha sentido "ninguneado" y critica que la propuesta se haya presentado como moción y no como un decreto de Alcaldía, para posteriormente traer al Pleno la relación de miembros de esa comisión para que sean aprobados, algo que "ahora se hará en la sesión plenaria de octubre".

"Si el viernes en la Comisión de Control no se consideró que era momento para una comisión de investigación porque podía paralizar el servicio afectado, ¿qué ha ocurrido?", se preguntaba el edil, que insinuaba que "acaso esto supone el pago de una conversación donde al terminar la reunión solo se queda la portavoz de Adelante".

Además, el portavoz de Cs, Álvaro Pimentel, ha pedido "rigor y ejemplo" al entender que este asunto no tiene una "urgencia objetiva". Afirma que es "lamentable que se haya seguido con el punto" y que no se haya hecho caso a su petición de retirada. "Ha sido chapucero y quizás ha sido un cambio de cromos por el apoyo de Adelante a la modificación de la ordenanza que regula los patinetes", añade.

De su lado, el edil de Vox Gonzalo García Polavieja sí entiende que esta forma de comisión de trabajo pueda ser "más adecuada" que la comisión de investigación aunque considera que tenía que haberse dado a los grupos más tiempo para analizarlo. Así, lamenta que "se retuerza el reglamento para que un asunto que viene coleando un mes se presente ahora por carácter urgente".

ADELANTE CRITICA EL NO A MOCIÓN POR "MOTIVOS PARTIDISTAS"

Ante estas críticas, Espadas ha afirmado que su opción ha sido la de lanzar un mensaje a la ciudadanía de que el Ayuntamiento está con la "intención de mejorar". "Se tiene toda la buena voluntad política de analizar las normativas, las competencias y los procedimientos", añade.

Asimismo, Serrano ha remarcado que entiende que "el que haya aún una alerta alimentaria es motivo más que suficiente para traer esta moción por la vía de urgencia" y critica que haya grupos que "voten por motivos partidistas en contra de que se aborde el asunto a la altura de lo que se espera" de los ediles. "No hay mayor urgencia que este tema", incide, pidiendo a los tres citados partidos "responsabilidad". "Sois ejemplos de lo que no hay que hacer en política como es mirarse el ombligo", sentencia.