Espadas no condicionará su proyecto a "ninguna otra fuerza" y espera una mayoría "holgada"

Actualizado 02/05/2019 14:24:24 CET

SEVILLA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla y candidato del PSOE a la reelección, Juan Espadas, ha afirmado que no va a condicionar su proyecto político "a ninguna otra fuerza política" y ha esperado tener "mayoría suficiente y holgada" en las próximas elecciones municipales para desarrollarlo.

Espadas ha intervenido este jueves en los desayunos informativos de Europa Press Andalucía, realizados en colaboración con Fundación Cajasol, Orange, Atlantic Copper y Laboratorios Vir, donde ha sido presentado por el exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra y que ha contado con la asistencia de delegado del Gobierno en Andalucía, Lucrecio Fernández, y el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, entre otros.

"Hemos trabajado sin sectarismo ni confrontación estos cuatro años, gobernando para todos y buscando acuerdos y consensos donde parecía imposible, con todos los grupos y colectivos, porque por encima de las diferencias siempre hay espacios comunes", ha dicho Espadas, que pedirá de nuevo a la ciudadanía su confianza para contar con mayoría de gobierno, pero no sólo a quienes le votaron en 2015, sino también a quienes lo hicieron a los partidos que le dieron el apoyo en la investidura y a los de las otras fuerzas con las que el PSOE también ha logrado acuerdos en este mandato.

Así, ha instado a los ciudadanos a pensar en otros partidos más allá de los que votan tradicionalmente, "que piensen en la ciudad y en lo que conviene a todos", recordando que "algunas formaciones no llegan en estado de buena forma" a estas elecciones y la ciudad "ha de pensar más en sí misma que en ellos".

Tras la encuesta que señala al PSOE como el más votado el 26 de mayo, realizada para Publicaciones del Sur, Espadas indica hay que tener en cuenta la diferencia "enormemente amplia" que da a unos y otros partidos ante lo que asevera que los sevillanos "no son tontos" y depositarán sus votos para la fuerza que les dé "más confianza y tranquilidad para llevar a cabo el proyecto de ciudad que todos necesitamos".

EL AVAL DEL ACUERDO CON TODOS LOS PARTIDOS

Deja claro que no se presenta igual que en 2015, sino avalado por una gestión de cuatro años en la que "sólo se avanza con fuerza y liderazgo". Al respecto, no se muestra preocupado por los acuerdos, después de haber gobernado con once concejales y haber conseguido acuerdos con todas las formaciones.

"Me presento con la satisfacción del deber cumplido y de conseguir un ayuntamiento más útil y del que sentirnos orgulloso. Hemos volcado nuestro esfuerzo en un proyecto colectivo de Sevilla, que contagie ilusión y confianza en el futuro. Hemos gobernado para todos y buscando el acuerdo como pauta de conducta, aportando estabilidad y reparto riqueza de manera más justa", concluye.

"LIDERAZGO FUERTE Y AMPLIA MAYORÍA" PARA EJECUTAR 'SEVILLA 2030'

El socialista pone como ejemplo el consenso mayoritario generado en torno al Plan Estratégico Sevilla 2030, "un proyecto compartido, una hoja de ruta de todos que necesita un liderazgo fuerte y una amplia mayoría para poder llevarlo a cabo, huyendo de la confrontación y defendiendo el modelo de ciudad de ese documento".

En su opinión, "Sevilla puede jugar un papel más relevante en España, un desarrollo más justo". "Nuestro objetivo es fijar Sevilla en el mapa de ciudades más atractivas para vivir e invertir", defiende.

"Quiero compartir un sueño de ciudad con las mujeres y hombres diferentes de Sevilla, con mayores y jóvenes, que piensan de distinta forma pero creen que es el momento de unir y no dividir esfuerzos, para construir juntos la ciudad que queremos: justa, solidaria, humana, sostenible, participativa, accesible, activa culturalmente, que cuide su patrimonio y sus tradiciones, integradora, saludable, plural y moderna, generadora de oportunidades y atractiva para el mundo", sentencia.

GUERRA DESTACA EL "ARTE DE ACORDAR" DE UN ALCALDE "EN EL QUE CREER"

De su lado, Guerra, durante su intervención, ha alabado la gestión de Espadas "manteniendo la armonía de la fuerzas que hacen la ciudad, con ponderación, proporción y mesura" frente a los alcaldes que "nada hicieron y otros que quisieron dejar su huella personal y arrasaron con vestigios históricos y estructuras". "Espadas ha hecho grandes obras pero amortiguadas con un brillo casi mate para no asediar el gusto de los sevillanos", agrega.

Destaca su "capacidad de entendimiento, su afán por el pacto y el arte de lograr a acuerdos por encima de los intereses de los partidos" y con once concejales, consiguiendo "dar estabilidad al ayuntamiento". "Solvente, muy trabajador y con ideas claras y proyectos, a Espadas se le puede creer y ha demostrado su defensa de lo público, llevando los servicios a los 108 barrios de Sevilla", agrega.

Además, señala que Espadas gobernó sin provocar "saltos a los bolsillos" de los ciudadanos, redujo las obligaciones fiscales y ha conseguido bajar la deuda de la corporación "sin orillar a nadie y proveyendo servicios a todos". "Conoce la técnica y la política", asegura, tras llamar la atención sobre la "justicia poética o la mueca de burla a la historia" que supone que el abuelo de Espadas fuera represaliado por el general golpista Gonzalo Queipo de Llano y que, años después, éste rehabilite el estatus de los 500 empleados municipales represaliados por la dictadura franquista.

El exvicepresidente del Gobierno ha valorado los datos de la encuesta electoral dada a conocer este jueves y precisa que es "muy favorable" al PSOE pese a hacerse a principios de abril y no haber reflejado aún "cierta debacle de estos días". "Espadas es el preferido en todos los tramos de edad de todos los partidos, con una nota muy alta, sobre todo entre los jóvenes, lo que supone que ha sabido hacer las cosas atendiendo a todos", defiende.

Por ultimo, Guerra resume su gestión poniendo en valor que ha acabado con los desahucios, asegurando ayudas a las familias necesitadas, recuperando viviendas, con recursos para planes de empleo "ante un paro que ha descendido un 20 por ciento en la ciudad", donde el patrimonio y la cultura son "ejes de la economía, crecen las inversiones públicas y europeas y se ha aprobado un plan estratégico que nos puede colocar como ciudad en la cima de Europa".