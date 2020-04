Espadas anuncia refuerzo de atención social para 9.000 familias y prepara una estrategia de choque de empleo en Sevilla

SEVILLA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha anunciado el refuerzo de los dispositivos municipales sociales para atender las necesidades básicas de hasta 9.000 familias de la ciudad, en colaboración con entidades y otras administraciones, a la par que prepara una estrategia de choque en materia de empleo para "dar respuestas dentro de las competencias municipales" a desempleados de larga duración o con problemas de inserción laboral cuya situación se haya agravado debido a los efectos económicos derivados del estado de alarma decretado para contener la pandemia de coronavirus en el país.

Espadas ha abordado este jueves éstas y otras medidas, así como un análisis de la situación de la ciudad y del "día después", con 16 entidades que trabajan en la capital, como Cáritas, ONCE, Cruz Roja, Sevilla Acoge, Secretariado Gitano, Fakali-Amuradi, Antaris, Banco de Alimentos, Save the Children, Eapn, Obra Social La Caixa, Fundación Cajasol, Fundación Persán o los Colegios de Graduados Sociales, Psicología y Trabajo Social.

En este marco, el regidor ha defendido la "solvente" gestión que se está llevando a cabo a nivel municipal en materia social, dejando claro que "en Sevilla ninguna familia se va a quedar atrás sin una respuesta en estos tiempos de crisis". Así, apunta al trabajo realizado en materia de garantía alimentaria y recursos básicos para todos los hogares, ayuda a domicilio, atención a las personas sin hogar y el "apoyo y protección" de las personas mayores y con diversidad funcional.

De hecho, deja clara la necesidad de que se lleven a cabo nuevas contrataciones en el área de servicios sociales porque "están al límite" para atender las necesidades de la población y para tramitar las ayudas existentes. "Espero contar con respaldo económico del Gobierno y la Junta para ello y que los ayuntamientos puedan emplear el superávit", afirma, indicando que esos fondos propios deben ir a atención social y a inversiones para crear empleo, elementos que requieren de la flexibilización de la normativa por parte del Estado para su desarrollo.

Respecto a la garantía alimentaria, el regidor recuerda que anualmente el Ayuntamiento garantiza suministros básicos a unas 10.000 familias, pero desde el inicio de la crisis sanitaria se han atendido "a más de 4.500" a través del plan de atención a menores propio y en colaboración con la Junta de Andalucía, los comedores y catering en colaboración con entidades, las familias alojadas en pisos y hostales, las personas sin hogar, los lotes para la adquisición de productos en supermercados o las derivaciones a otras entidades con las que hay acuerdos de colaboración como Caixaproinfancia, Cruz Roja o Banco de Alimentos.

Teniendo en cuenta que en uno de los días del estado de alarma se pueden recibir 400 llamadas, Espadas anuncia dos medidas más para llegar a otras 4.500 unidades familiares. Por un lado, menciona el contrato de 400.000 euros puesto en marcha por vía de emergencia con Cruz Roja para garantizar suministros básicos como alimentación, productos farmacéuticos o bombonas de butano. "Son lotes para diez o 15 días, hasta la finalización del actual estado de alarma y prorrogables que pueden cubrir entre 2.500 y 3.000 familias", detalla.

Por otro lado, apunta al refuerzo del dispositivo de alimentación a menores, tras detectarse que hay menores que tenían gratuidad en el comedor pero no estaban dados de alta en el Plan de Solidaridad y Garantías Alimentarias (Syga). Por ello, se ha acordado con la Junta de Andalucía ampliar esta red de distribución de alimentación a menores con un alcance adicional de aproximadamente de entre 1.000 y 1.500 niños más, de los cuales la mitad están en el Polígono Sur.

También, menciona la existencia de la garantía del suministro de agua a través de Emvisesa, las ayudas y los convenios que avalan que no haya cortes de luz o gas por motivos económicos o las reducciones en los alquileres a los inquilinos de Emvisesa especialmente afectados por la crisis económica.

NUEVO MATERIAL PARA DEPENDENCIA

En relación a la ayuda a domicilio, Espadas advierte del "cuello de botella" existente a la hora de adquirir suministros, algo que "se ha ido resolviendo con recursos propios", aunque espera que el Gobierno y la Junta amplíen la llegada de material de protección en los próximos días. "Estamos manteniendo el servicio a unos mil grandes dependientes en atención presencial, pero necesitamos más suministros para recuperar el servicio plenamente", añade.

Así, desde el Consistorio se incide en que se ha conseguido incrementar progresivamente, con pequeñas adquisiciones y donaciones, los equipos existentes y esta semana la Junta firmó una orden que "aclaraba aún más el marco de funcionamiento de la ayuda a domicilio". De hecho, el miércoles se repartieron 10.000 mascarillas y 144 pantallas de protección entre las empresas que prestan el servicio de la ayuda a domicilio en la ciudad.

En cuanto a las personas sin hogar, Espadas recuerda que a las instalaciones habituales, que se han ampliado a 24 horas, se ha unido la adecuación de tres grandes pabellones deportivos. De esta forma, se han superado las 700 plazas para una población estabilizada en este colectivo de 590 personas.

Por último, ha hecho referencia a las residencias de personas mayores de la ciudad, donde desde el Zoosanitario se realiza una desinfección "potente, sin depender de Unidad Militar de Emergencias (UME), que se centra en nudos de transportes, entre otros". Aquí se han atendido ya 25 residencias y se culminará la totalidad de las peticiones en los próximos días.

PENSAR EN "EL MAÑANA"

Espadas insta a abordar "el mañana", que requerirá del seguimiento y trabajo por parte de las entidades y de los servicios Sociales municipales y de "programas de inserción socio-laboral que habrá que lanzar de forma inmediata en cuanto acabe esta crisis sanitaria". Así, Espadas apunta a la citada estrategia de choque de empleo primando a parados de larga duración y aquellas personas en situación de vulnerabilidad.

Para ello, se pondrán en marcha todos los recursos que ya estaban preparados para este 2020, como el Integra o el Redes +, y al mismo tiempo se ultima el diseño de una propuesta de plan extraordinario de empleo para el que solicitará la financiación de la Unión Europea, del Estado o de la comunidad autónoma y en el que se pretende retomar el modelo de contrataciones directas de seis meses. Esta estrategia además incorporará otras medidas como la recuperación de la inversión pública, o la agilización de todos los trámites para favorecer el desarrollo de proyectos empresariales en la ciudad.

"Nuestra prioridad como Ayuntamiento de Sevilla, compartida con las entidades e instituciones, es conseguir por un lado que esta crisis no empeore la situación de las familias que ya se encontraban en exclusión o vulnerabilidad y lograr que aquellas unidades que afronten ahora mismo de forma circunstancial una grave dificultad económica encuentren pronto una salida", ha concluido Espadas.

RECUPERAR EL TURISMO

Por último, a pregunta de los periodistas, Espadas ha mencionado sectores concretos, como el comercio, donde la orden anual incluirá la situación actual, o el turismo, donde "tiene una importancia fundamental el sector y el trabajo que se haga para ir recuperando el mercado".

Recuerda que la ciudad estaba en su "momento más dulce" y llama la atención sobre que no sólo se trata de recuperar el destino, sino "de ver la normalidad en la conectividad aérea y la confianza de los ciudadanos a la hora de desplazarse y realizar eventos".

"Será progresivo y no valen los algoritmos porque esto no lo hemos vivido nunca. No va a faltar el trabajo serio y riguroso, que arranca con la recuperación de la actividad cultural desde agosto", afirma, añadiendo diagnósticos de los principales emisores de visitantes --Francia, EEUU, Reino Unido e Italia--.