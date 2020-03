Espadas crea un comité para impulsar la Sevilla "del día después" y reprograma todos los eventos desde agosto

Refuerza desinfección de residencias, ampliará personal de UTS y agiliza el pago a proveedores por valor de 40 millones

SEVILLA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha anunciado la puesta en marcha de un comité para el desarrollo de propuestas "para el día después" de la crisis sanitaria del coronavirus, siguiendo los pasos del Plan Estratégico Sevilla 2030 y contando con empresarios, sindicatos, universidades y otros entes de la ciudad, a la par que ha avanzado que se hará una "reprogramación completa" de todos los eventos suspendidos en la ciudad desde otoño y hasta Navidad, que incluiría la Feria de Abril en septiembre.

Además, el Consistorio refuerza desde este miércoles la desinfección de las residencias de mayores y lo hará también en breve con el servicio de Lipasam para las calles; trabaja para tener "un suministro propio" de materiales de protección, especialmente para ayuda a domicilio; reforzará el personal de la Unidades de Trabajo Social (UTS) y está agilizando el pago de 40 millones de euros a proveedores para que sobre todo pymes y autónomos puedan contar con ingresos en estos momentos.

Espadas ha realizado estos anuncios en una rueda de prensa telemática, tras mantener también una reunión no presencial con miembros del empresariado de la ciudad, los sindicatos CCOO y UGT, la Universidad de Sevilla y la Pablo de Olavide, la Autoridad Portuaria, el Parque Científico y Tecnológico Cartuja, del Consejo Económico y Social y representantes de los autónomos, como ATA-Andalucía, Faeca, Feansal o Faecta.

En este sentido, subraya la configuración de este "grupo motor de la sociedad civil para articular el día después", mencionando el modo en que llegarán las medidas de las Administraciones a los ciudadanos o el modo más eficaz de resolver sus necesidades.

"El Ayuntamiento colaborará desde la lealtad con el Gobierno y la Junta de Andalucía", recalca, destacando el trabajo realizado en sus competencias por el Consistorio y el "ejemplo" dado por sus ciudadanos en España en cuanto al cumplimiento de las medidas, "una garantía para poder salir cuanto antes de esta situación".

REDUCCIÓN FISCAL, "AL MÁXIMO"

En materia económica, incide en que su gobierno local ha llegado "al máximo" de su capacidad en cuanto a aplazamientos de pagos o flexibilización de tributos, ya que "toda la actividad paralizada no pagará tributos o tasas municipales", como puede ser la de basura o veladores. Sin embargo, insiste en que cualquier otra medida que se plantee ha de tener "respaldo normativo suficiente" porque se necesitaría "habilitación estatal" y pide al Estado una mayor flexibilización del techo de gasto para invertir fondos municipales.

También, subraya la agilización del pago a proveedores por valor de 40 millones de euros a autónomos y empresas y plantea subvenciones "en los colectivos más frágiles como pymes o autónomos". "Estamos trabajando ya en el día después y hay que ver qué medidas trasladan Junta y Estado", avisa. Mientras, se centra en poner en marcha un plan de empleo e inversiones públicas directas a la economía o a través de contrataciones, así como el impulso al turismo y la cultura con la reprogramación de los eventos que se hayan tenido que posponer de agosto a Navidad para "que cuanto antes se recuperen ingresos fundamentales".

"BLINDAR" LA FERIA

Así, aunque deja claro que "la prioridad es la atención a la crisis sanitaria", a preguntas de los periodistas, Espadas indica que en esta reprogramación se incluye la Feria de Sevilla y defiende que, "ante el enorme impacto económico y social de la Semana Santa y la Feria, las decisiones tomadas han sido las correctas y en el momento en el que se tenía un claro consenso e información suficiente para tomarlas".

Así, plantea el aplazamiento de la Feria al ver "posible encajarla entre los eventos en la ciudad en septiembre", aunque recuerda que es "complejo" ante la celebración también de ferias en otras zonas. Por ello, ya está abordando la situación con el sector de las atracciones y de las casetas. "Se están tomando decisiones administrativas para blindar el recinto ferial, donde se han paralizado las actividades", asegura.

Espadas analiza "qué se puede desarrollar y hacerlo de forma coordinada con otras instituciones de la ciudad, como la Maestranza", ya que asegura que "no se entiende esta feria sin actividad taurina y plantea recuperar la Feria de San Miguel en esas fechas.

EL "EJEMPLO" DE SEVILLA Y REFUERZOS EN ZONAS DE "ESPECIAL DIFICULTAD"

Tras poner en valor la "profesionalidad" de los trabajadores implicados en esta crisis, recuerda el "ejemplo" de Sevilla, donde que los desplazamientos en transporte público han caído un 92 por ciento y se han interpuesto unas 40 multas por incumplimientos, "un número ínfimo por lo que el cumplimiento está siendo prácticamente unánime". De hecho, destaca que la "mayoría también cumple" en el Polígono Sur, de "idiosincrasia diferente pero con las mismas normas", por lo que se está abordando con entidades de la zona para que "se comprenda" la necesidad de quedarse en casa.

Considera que los servicios municipales están funcionando "perfectamente", priorizando la atención a colectivos más vulnerables, como es la colaboración con la Junta para la alimentación de menores o la atención a 600 personas sin hogar, a la par que se aborda con la iniciativa privada la posibilidad de reforzar la respuesta alimentaria si fuera necesario en los próximos días.

"No vamos a improvisar en temas sociales porque tenemos ya una potente red y un presupuesto, además de que se reforzará la plantilla de UTS y se colaborará con las ONG que trabajan como cinturón de seguridad con el Ayuntamiento", subraya indicando que convocará a las entidades en los próximos días para abordar el refuerzo de medidas en esas "zonas de especial dificultad".

EXTENSIÓN DE LA AYUDA A DOMICILIO

Espadas indica que desde este miércoles se van a reforzar desde el Ayuntamiento los trabajos de desinfección que realiza la Unidad Militar de Emergencias (UME) en las residencias de mayores para que "se acelere el proceso", mientras se refuerza también la labor de Lipasam en la vía pública, mercados, entre otros.

Sobre este colectivo de mayores, Espadas espera que llegue en los próximos días el material de protección suficiente --el sábado llegó una parte-- para poder volver a extender el servicio de ayuda a domicilio. Señala que actualmente sólo se atiende a unos mil usuarios mayoritariamente de modo no presencial y presencialmente a grandes dependientes o personas que viven solas ante la escasez de mascarillas o guantes. De todos modos, el Ayuntamiento trabaja para tener "un suministro propio" aunque "es muy complicado tener contratos como está el mercado".

FIBES, COMO "ULTIMO RECURSO"

Por otra parte, preguntado por la puesta a disposición de la Junta de Andalucía del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes) para su adaptación como hospital, Espadas señala que se trata de una planificación "por si fuera necesario", pero que la Administración andaluza aún no lo ha solicitado formalmente.

"Pregunté si iba a ser una necesidad inmediata y se me dijo que no, que no estamos en este escenario y que sería como último recurso, pero se estar planificado ante un posible empeoramiento de resultados", aclara.