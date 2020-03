Espadas: "A día de hoy no se entiende aún que sea necesario tomar medidas" para la Semana Santa" de Sevilla

SEVILLA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha expuesto este jueves de que para las medidas preventivas del coronavirus Covid-19, que contabiliza diez casos de contagio en la provincia, el "mando único" recae en la autoridad sanitaria y "a día de hoy, no se entiende todavía que sea necesario tomar medidas" con relación a la Semana Santa. Recordando que dicha celebración no comienza hasta el 5 de abril, Espadas ha señalado que las decisiones serán tomadas conforme al "ritmo" que corresponde y ha recordado que "si no se dan las condiciones de seguridad para celebrar con garantías" la Semana Santa, "la autoridad sanitaria tomará una decisión y las administraciones" actuarán en consecuencia.

En declaraciones a los medios de comunicación, Espadas ha informado de que los principales responsables del Ayuntamiento de Sevilla han celebrado este jueves una reunión, para "sincronizar" las decisiones municipales con la "batería de medidas" acordadas este pasado miércoles por la Junta de Andalucía para combatir la propagación del coronavirus, que en el plano regional suma 134 casos, 84 de ellos en la provincia de Málaga.

Así, tras decidir la Junta el cierre de sus 168 Centros de Participación Activa (CPA) de Mayores y recomendar lo mismo para los 485 de titularidad municipal en toda Andalucía y los 90 de carácter privado, aplazando además las "oposiciones masivas", entre otras medidas, Espadas ha manifestado que ya ha ordenado el cierre de los cuatro centros de participación activa de mayores que dependen del Ayuntamiento de Sevilla y la suspensión de las actividades para mayores programas por los distritos de la ciudad hispalense o cuya celebración estaba prevista en instalaciones municipales.

Del mismo modo, ha sido ordenado un "incremento en la limpieza" de los autobuses urbanos y el tranvía y han sido aplazadas a junio tanto la prueba de las oposiciones a Policía Local convocada para el 28 de marzo como otra prueba con relación a la selección de aspirante al cuerpo de Bomberos. "Es lo coherente", ha dicho Espadas defendiendo la necesidad de "sincronizar" las medidas del Ayuntamiento con las promovidas por a Administración andaluza.

LA SEMANA SANTA

En cuanto a la incidencia o no de la crisis desencadenada por la propagación del coronavirus Covid-19 en la Semana Santa, Espadas ha recordado que la fecha del Domingo de Ramos corresponde al 5 de abril, lo que le ha llevado a recordar que el "mando único" recae en la autoridad sanitaria y "a día de hoy, no se entiende todavía que sea necesario tomar medidas".

En ese sentido, ha explicado que la decisión de suspender las tradicionales Fallas de Valencia fue adoptada "en el momento en el que había que decidir" si celebrar o no los festejos, mientras la Semana Santa no arranca hasta el 5 de abril y en estos momentos no pesa "ninguna indicación". "Si mañana hay otra orientación, nos sentaremos y adoptaremos las medidas que haya que tomar", ha aseverado llamando a "no especular" ni "anticipar acontecimientos" porque las decisiones serán adoptadas "al ritmo" que corresponda.

LO QUE HAY QUE "TENER CLARO"

Eso sí, ha avisado de que es necesario "tener claro que si no se dan las condiciones de seguridad para celebrar con garantías" la Semana Santa, "la autoridad sanitaria tomará una decisión y las administraciones" actuarán conforme a las directrices de la misma.

En cuanto a actividades como el traslado previsto para este viernes por la hermandad de la Esperanza de Triana, Espadas ha recordado que entre las "recomendaciones" de las autoridades no figura "ninguna relativa a la suspensión de actividades de esas características", con lo que en estos momentos las hermandades gozan de "libertad y autonomía" para decidir "unilateralmente" si celebran o suspenden actividades de tal índole.