Espadas dice que la decisión de Ciudad de Justicia es de Junta y que no depende "en exclusiva de los profesionales"

Dice que Palmas Altas es una de las cuatro ubicaciones planteadas: "La propuesta tiene un padre, pero el promotor es la Junta"

SEVILLA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha afirmado que la decisión final sobre la ubicación de la Ciudad de la Justicia es de la Junta de Andalucía, que es la promotora, primando la localización "con la que más ganan los sevillanos y, en primer lugar, los profesionales de la Justicia, aunque es una cuestión de todos y no exclusivamente de ellos".

A preguntas de los periodistas, tras presentar un proyecto de remodelación de la avenida de la Cruz Roja, Espadas señala que ha llegado "la hora de la verdad", tras un año buscando alternativas con la Consejería de Justicia y su titular con el gobierno socialista, Rosa Aguilar, después de que se descartara la ubicación de Los Gordales. En ese momento, según detalla, se presentaron unas "tres o cuatro alternativas" a la Junta para que fueran estudiadas en función de la modificación urbanística requerida y del tiempo necesario para su desarrollo.

"La opción de Palmas altas era una de las que barajamos y que yo plantee como alcalde. La propuesta tiene un padre, pero el promotor es la Junta y ha de decir si le parece la mejor opción de entre las posibles", incide. Así, detalla que hay que analizar las alternativas con el nuevo equipo de gobierno de la Junta y ver cuánto cuesta, cuánto tardaría en ejecutarse y la disponibilidad presupuestaria regional. y

Espadas concluye que "se han dado ya muchos palos de ciego" y se ha de presentar ya una ubicación definitiva, recordando que no se ha presentado anteriormente la ubicación en la que se trabajaba "por prudencia ante la convocatoria electoral andaluza, ante la que no podía hacerse un planteamiento de este tipo".

"NO HAY USO POLÍTICO DEL PSOE"

Por otra parte, ha negado que el PSOE realice un "uso político" del metro y ha respondido al consejero de la Presidencia, Administraciones Públicas e Interior, Elías Bendodo, que quizás, como proviene de Málaga, "no recuerda que el PP de Sevilla viene haciendo uso político desde hace ocho o doce años". "Juan Ignacio Zoido, siendo portavoz, ha recogido firmas a la puerta del Ayuntamiento. No es que el PP haya hecho un acto electoral, es que no ha hablado de otro tema pero sólo en términos de confrontación estéril porque no ha levado a nada".

Recuerda que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el acto del domingo en Sevilla hizo referencia al metro "pero para decir que está dispuesto a financiarlo, algo que Mariano Rajoy no dijo en todo su mandato". "Además, es algo que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya había dicho y que se hizo público con un comunicado oficial del Ministerio", matiza.

"PÉREZ ES UN EDIL, NO EL CONSEJERO DE FOMENTO"

En su opinión, "Bendodo debe decirle al portavoz del PP hispalense, Beltrán Pérez, que deje él de utilizar el metro para confrontar y de ponerle los deberes a la Junta, porque Pérez es un concejal y no el consejero de Fomento". Por ello, indica que le mandó una carta al vicepresidente de la Junta y responsable de Justicia, Juan Marín, para "pedir una posición oficial".

"El modo de financiación lo determina la Junta y, si dice que lo paga entero, me parece perfecto. El problema es que hay dos voces hablando en el PP, una es la Junta, que ha pedido tiempo, y otra es el PP sevillano, pero siempre desde la confrontación", concluye.