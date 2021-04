Espadas, sobre la semana en que habría feria: "La Junta debe ser autoridad sanitaria y no entrar en enredos políticos"

El alcalde, que destaca la ejemplaridad de Sevilla, se reúne con Aguirre el martes para exponer las iniciativas de la semana de la Feria de Abril

SEVILLA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha confirmado que finalmente este martes tendrá lugar una reunión con el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, para aclarar las posibles dudas que existan sobre las iniciativas a celebrar en la semana que coincidiría con la Feria de Abril, un marco en el que ha pedido "a la autoridad sanitaria --Junta de Andalucía-- que haga de autoridad sanitaria y no de responsable político que se mete en enredos políticos de su partido".

Tras subrayar la prioridad es la salud y que cualquier actividad que se desarrolle en la ciudad se tendrá que atener a la situación de contagios en cada momento, "como se ha dicho desde el principio", Espadas se pregunta el porqué a la Junta "ahora le preocupa lo que le parecía tan bien", advirtiendo de que "a lo mejor lo que le preocupa es otra cosa".

"Lo que parece es que alguien se está poniendo nervioso por las informaciones que llegan respecto a mi persona o del futuro que me derive la política. Observo muchos nervios y no sé a que se debe porque soy el mismo y el proyecto es idéntico, por lo que pido calma a quien se está poniendo nervioso", ha dicho a preguntas de los periodistas tras asistir al acto de presentación del curso y del nuevo Centro de Acción Social de la Orden Militar de Malta.

El regidor ha insistido en que "no hay ningún tipo de confrontación ni de discrepancia" teniendo en cuenta que "falta la base para discrepar", ya que destaca que ambas administraciones están de acuerdo "en lo principal, que es contener el virus y que cualquier situación o actividad que se desarrolle se tiene que atener a la situación de contagios de cada momento, tal como lo dijimos desde el principio".

Recalca que el alcalde es el mismo y el gobierno local "igual de serio desde el principio de la pandemia, modélico", incluso recuerda que "se ha defendido a la autoridad sanitaria cuando otros la criticaban y ésta nos ha dado muchas veces las gracias por defender algunas de las restricciones".

"Aquí nadie ha incitado o ha hecho invitación a ningún tipo de concentraciones en ningún punto de la ciudad, incluido el centro", reitera, incidiendo en que, con el respaldo de todos los grupos y del sector, se analizaron posibles iniciativas compatibles con la situación "en distintos puntos de la ciudad, al aire libre, con los aforos permitidos y dependiendo de la situación de la pandemia". "Todo lo demás es lío de algunos que quieren montar", concluye.

"NO HABRÁ NADA QUE GENERE RIESGO"

Por todo ello, Espadas ha insistido en que en Sevilla "no se va a celebrar nada que la autoridad sanitaria evalúe que tiene cualquier tipo de problema o riesgo", pero le ha pedido que "dejemos de enredar con esto". "Sevilla ha sido y seguirá siendo ejemplo de responsabilidad de los sevillanos y del Ayuntamiento", afirma, pidiendo a la Junta "seriedad y rigor", especialmente si se tiene en cuanta que de momento "no ha dicho que no a ninguna de las propuestas que ha informado".

Según agrega, "si la Junta piensa que no se pueden desarrollar algo porque implica algún problema, que lo diga ya. No habrá nada fuera de la normativa".

COMPARATIVAS CON OTRAS ZONAS Y MOMENTOS

En este marco, llama la atención sobre que el domingo "había un pase de modelos de moda flamenca en Madrid, pero parece que eso al PP de Madrid no le preocupa". Igualmente, señala que "ayer se veía un municipio sevillano próximo que tomaba una iniciativa particular y no sé si ha recibido la misma carta que yo de la delegada territorial de Salud por si se estaba invitando a algún acto ferial", advierte.

Espadas defiende que lo que se ha hecho es plantear "cuatro o cinco actividades en la ciudad, musicales, de apoyo a la moda flamenca y con hosteleros". De hecho, incide en que la gente que los fines de semana está en El Salvador o paseando por el centro va a ser "prácticamente las mismas, ya que se tiene confinamiento perimetral". "Vamos a ser nosotros mismos con nosotros mismos. ¿Por qué a nadie le ha preocupado este fin de semana?", apostilla, dejando claro que "nadie va a bailar sevillanas en un local porque incumple las normas".

Se trata, según recalca, de "respetar los sentimientos y la actividad económica en los niveles que la autoridad sanitaria diga". "Este año que podemos estar en la calle, el Ayuntamiento pretende colocar un exorno y hacer una cartelería, lo que no es llamamiento a nada, después de que el año pasado los vecinos decoraban sus balcones ante el confinamiento domiciliario. Es intentar estar con el estado de ánimo de los sevillanos", concluye.