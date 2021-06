Espadas pide al Consorcio de Transportes acuerdos con ayuntamientos sevillanos antes de exigir más financiación estatal

SEVILLA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas (PSOE), ha reclamado este martes al Consorcio de Transportes, del que la Junta posee un 51 por ciento, la necesidad de alcanzar acuerdos con los ayuntamientos del área metropolitana y contar con un plan definido "antes de exigir financiación extra al Estado" por la dimensión y naturaleza de esta entidad, "situación análoga a la de Valencia".

Así lo ha manifestado durante el Encuentro SER 'Movilidad sostenible en Andalucía', que se celebra en la sede de la Cámara de Comercio, con participación de responsables de administraciones públicas y de empresas privadas.

"No es cuestión de quién ostenta la mayoría --en el Consorcio-- sino la capacidad de buscar acuerdos entre la Administracion autonómica y los ayuntamientos y hacerlo con un plan claro, con instrumentos de financiación, y que clarifique hacia qué modelo vamos", ha afirmado Espadas.

En respuesta a la petición de más financiación al Gobierno para el Consorcio formulada por la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, en este mismo foro de debate, "similar a la que tiene Valencia", el alcalde se ha mostrado "a favor" de dicha solicitud, si bien, "existe un matiz importante: Allí presentaron un planteamiento y aquí no hemos trabajado en ese sentido para exigir una partida extra y un tratamiento preferente".

Para Espadas, "el liderazgo lo tiene la Junta, de modo que o se alcanzan acuerdos con los consistorios metropolitanos o no vamos a ninguna parte". El regidor hispalense también ha señalado que es necesario "engrasar los mecanismos entre las distintas administraciones". "El Consorcio no puede seguir funcionando como lo hecho años atrás. Es una piedra en el zapato. Antes no lo hacía bien; ahora tampoco".

"Una vez logrados esos acuerdos podemos hacer un planteamiento concreto al Gobierno para tener una financiación concreta y un estatus parecido al que tienen Madrid, Barcelona y Valencia", ha añadido. "Si no garantizamos un buen servicio a los vecinos del área metropolitana, seguirán utilizando sus vehículos para venir a Sevilla. Por ello, brindo mi mano a la Junta, pero vamos tarde. Hay que coger este asunto como una prioridad política".

Por último, Espadas se ha referido a la necesidad de tener "cuanto antes" cerrada la financiación del metro. "La Junta está pendiente de definir el modelo de gestión para cerrar un acuerdo con el Estado y en este sentido, mi disponibilidad para apoyar que tengamos financiación del Gobierno".