Espadas pide que la Junta llegue "al máximo de sus posibilidades" en el plan de rescate por las restricciones

SEVILLA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ante las movilizaciones protagonizadas por los hosteleros y comerciantes por las nuevas restricciones implantadas por la Junta de Andalucía para frenar la expansión de la segunda oleada de coronavirus Covid-19, restringiendo la actividad comercial desde las 18 horas de cada jornada a sólo las actividades declaradas como esenciales, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha reclamado que la Administración andaluza "llegue al máximo de sus posibilidades" en el plan de "rescate" económico anunciado para contrarrestar la situación.

En declaraciones a los medios de comunicación, Juan Espadas ha llamado a ser conscientes del "daño general" que las restricciones derivadas de la pandemia suponen para el conjunto de "la actividad principal" de Sevilla, en alusión al turismo. Y es que según indica, dicha situación "no se resuelve fácilmente por muchas ayudas directas o indirectas que se planteen", sino mediante la "recuperación de la salud, la estabilidad, la certeza y la actividad normal".

No obstante, y a la espera de que tal extremo suceda mediante la remisión de la pandemia, que acaba de cosechar su tercer mayor dato de incidencia en Andalucía desde su comienzo, "la Junta y los ayuntamientos" analizan cómo "ayudar" a los sectores afectados por las limitaciones. A tal efecto, ha recordado que el Gobierno andaluz de PP y Cs ha anunciado un "paquete de medidas para paliar o complementar parcialmente" a los sectores de la hostelería y el comercio.

Recordando que el Gobierno andaluz aún no ha "concretado" dicho plan de ayudas, Espadas ha insistido en su demanda de abarcar a "más sectores afectados" por las nuevas restricciones, reiterando que el Ayuntamiento hispalense analiza de su lado acometer "reducciones de tasas" municipales merced a las actividades "que no se desarrollen". "Estamos concluyendo un estudio para hacer una propuesta concreta en unos días", ha dicho.

"El Ayuntamiento va a poner de su parte en lo que pueda. Por la actividad que no se desarrolle, no se cobrará la tasa", ha indicado precisando que tal extremo será aplicado en función del grado de suspensión de la actividad y avisando de que el Consistorio no tiene "capacidad legal" de actuar en "otros impuestos ligados a la propiedad" si no media un ajuste estatal en la materia.

Además, ha recordado que los ingresos son "básicos para mantener los servicios públicos" que presta el Ayuntamiento, que de momento prevé que los mismos caigan "un 30 por ciento" en 2021.

Así las cosas, ha reclamado que la Junta de Andalucía "llegue al máximo de sus posibilidades" en su anunciado "plan de rescate" económico, con "medidas de mayor alcance", porque "tiene capacidad de endeudamiento" frente a unos ayuntamientos "limitados por ley" en tal aspecto.