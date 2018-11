Espadas pide a sindicatos municipales "proporcionalidad" y reconsiderar la huelga ante los avances en la negociación

Publicado 31/10/2018 15:29:40 CET

SEVILLA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha pedido a los sindicatos municipales, que han convocado huelga en todos los servicios el día 5 de noviembre, "proporcionalidad y ponderación al verse que el equipo de gobierno está trabajando y tomando medidas mientras se sigue negociando", dejando claro que el Consistorio está demostrando la "voluntad de seguir saltando barreras y restricciones a la contratación".

"No habrá ninguna vacante que pudiéndose cubrir legalmente no se haga", garantiza Espadas, a preguntas de los periodistas, tras informar sobre diversos proyectos de inversión en el Polígono Sur. El alcalde aclara que no todas las plazas que aseguran los sindicatos que existen como vacantes se "pueden cubrir mañana" y afirma que hay más de 600 que son "afectadas pro al tasa de reposición, según la Intervención, y unas 130 son plazas de Policía Local a cubrir en un proceso de oposiciones.

"Vamos a ir a la contratación de todas aquellas que se puedan ir ocupando, pero hay un colchón de vacantes que no se puede cubrir legalmente", agrega, tras recordar que las peticiones de los trabajadores antes del verano se centraban en la aplicación de las 35 horas, algo ante lo que "se ha trabajado de modo serio y bastante ágil desde que se aprobaron los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y se tuvieron que montar los expedientes".

Considera que se ha avanzado "bastante" en las últimas semanas y que la convocatoria de huelga está marcada desde hace un mes, por lo que espera que exista un replanteamiento, teniendo en cuenta que "se está demostrando que no hablamos por hablar". "Hacemos todo lo que dijimos y no hemos parado de hacerlo", sentencia.

También, indica que se ha avanzado en la cobertura de vacantes, en plazas de peones o portería, y que en unos días estarán las 21 plazas de servicios sociales, mientras que se trabaja en nuevas dotaciones y ya hay fechas para los exámenes de la Policía Local. "Espero a cambio algo de confianza y que no se lleven al cierre determinados servicios", agrega.

De este modo, el alcalde ha pedido "sentido común y que no se afecte a los ciudadanos". Señala que si se llevan a cabo los paros se producirá una imagen negativa y "daños colaterales" a los ciudadanos. Pese a todo, considera que el tono de la rueda de prensa dada este miércoles por los sindicatos "no ha sido igual a la de hace un mes".