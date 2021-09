Espadas, tras reunirse con Airbus, critica la "llamativa ausencia de política industrial" de la Junta: "No hace nada"

CÁDIZ, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha informado de que ha mantenido este miércoles a primera hora de la mañana un encuentro en el Ayuntamiento hispalense con una representación de Airbus para abordar su situación y en el que se ha puesto de manifiesto la "ausencia de política industrial" de la Junta de Andalucía, algo que considera "llamativo".

A preguntas de los periodistas, tras realizar una visita institucional a la Diputación de Cádiz, Espadas ha informado de que en esa reunión se ha "ratificado cuál es la situación ahora mismo de carga de trabajo" de la empresa y se han abordado los "compromisos que se estaban llegando con el Gobierno" central.

En este sentido, el regidor hispalense insiste en que "no puede ser que Andalucía tenga un gobierno que entiende su política industrial es no hacer nada". "La no intervención en nada", sentencia.

"Si se quiere apostar por un sector como el aeronáutico se hace lo que hace el Estado, poner el doble de fondos. La Junta no puede decir que tiene un plan industrial para Andalucía pero no pone un euro para ese fondo o decir que necesita una empresa apoyo o aval de la Junta mientras que la Administración regional afirma que no tiene competencias", insiste, tras preguntarse "para qué se quiere una Consejería de Economía o Industria si cada vez que hay un problema no está, no ejecuta dinero o no pone los fondos que tiene disponibles".

Espadas incide en que "Airbus, Abengoa o Alestis no pueden contar con el gobierno andaluz. "Menos mal que por lo menos tenemos cartera de proyectos porque si no la situación se va a agravar", sentencia, tras recordar que esta tarde, como secretario general del PSOE-A, mantendrá una reunión con la Confederación de Empresarios de Cádiz y con una representación de CCOO en esa provincia.