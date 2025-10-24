Especialistas del ámbito empresarial y académico debaten en la UPO de Sevilla sobre el papel de la sostenibilidad

La Universidad Pablo de Olavide de Sevilla acoge las jornadas 'El Futuro de la Sostenibilidad en la Gestión Empresarial: Visión y Retos Actuales' - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

SEVILLA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla ha acogido esta semana las jornadas 'El Futuro de la Sostenibilidad en la Gestión Empresarial: Visión y Retos Actuales', organizadas por el Instituto Europeo de Sostenibilidad en Gestión (iESG). El encuentro ha reunido a especialistas del ámbito académico y empresarial, así como a representantes de las administraciones públicas, para debatir sobre los desafíos de la transición hacia modelos de negocio más responsables y competitivos.

Según una nota de prensa remitada por el centro universitario, la apertura del evento corrió a cargo del director del iESG, José Moyano Fuentes, y la directora de la sede del instituto interuniversitario en la UPO, Carmen Cabello Medina. Ambos han destacado el papel de la sostenibilidad como "motor de competitividad, innovación y legitimidad para generar un modelo de crecimiento en las empresas".

La primera mesa de debate, moderada por Juan Carlos Real Fernández, del iESG, abordó las perspectivas actuales de la sostenibilidad en el contexto empresarial. En ella, el catedrático de la UPO Ramón Valle presentó el nuevo Observatorio de Sostenibilidad en Pymes; Francisco Martín Santamaría, de Bureau Veritas España y Portugal, expuso los avances en auditorías sociales e informes; y Mariano Sanz, de CCOO, ofreció la visión sindical ante los retos sociales que plantea la sostenibilidad.

La jornada continuó con una sesión de casos de transferencia del iESG, en la que Inés Herrero, cofundadora de BioMixing, presentó su experiencia en biotecnología verde, y Juan Carlos Pérez Mesa, de la Universidad de Almería, compartió un estudio sobre la transferencia de conocimiento universitario en sostenibilidad y comercialización hortícola.

Por su parte, la mesa redonda 'Presente y futuro de la sostenibilidad en la empresa', moderada por el periodista Alberto Grimaldi, reunió a M. Ángeles López Sanchís (Junta de Andalucía) y Alberto Aragón Correa (iESG). Los ponentes coincidieron en que la sostenibilidad "no se discute".

La jornada concluyó con la entrega de los Premios iESG 2025, presidida por los rectores de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell, y de la Universidad de Almería, José Joaquín Céspedes, y por los presidentes de los consejos sociales de las universidades de Jaén, Luis Jesús García-Lomas, y Pablo de Olavide, Iván Pestaña Ruiz.

En el ámbito académico, el premio al Mejor Trabajo Fin de Grado (TFG) fue otorgado a José María Muñoz Pedrosa (UPO) por su análisis sobre innovaciones operativas en la cadena de suministro farmacéutica; y el Mejor Trabajo Fin de Máster (TFM) a Santiago Zafra Trigo (Universidad de Granada) por su investigación sobre inteligencia artificial y gobernanza policéntrica en el turismo.

En la categoría empresarial, el Premio iESG 2025 al Compromiso con la Sostenibilidad reconoció al Grupo MAS (categoría gran empresa) y a la Cooperativa La Palma (PYME y microempresa). También se otorgaron menciones especiales a Agroponiente, Navantia, Ilunion Textil Care, Migasa, Biosabor, MP Ascensores, Luxeapers, Alpujarra Experience, Circular Bandesur, Coexphal, Omawa Huella Ecológica y OncoNature por sus iniciativas en innovación, economía circular, eficiencia ambiental y gobernanza social.