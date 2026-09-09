Especialistas de Vithas Sevilla apuntan al uso de pantallas y al peso de las mochilas ante el dolor de espalda infantil

La doctora del Servicio de Traumatología Infantil de Vithas Sevilla, Roser Janariz. - VITHAS SEVILLA

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Traumatología Infantil de Vithas Sevilla ha advertido este miércoles 9 ante la proximidad del inicio escolar el aumento de consultas por dolor de espalda entre menores en esta época del año. Los doctores Juan Luis Cano y Roser Janariz han destacado que "el uso prolongado de móviles, 'tablets' y ordenadores, junto con el mal uso de la mochila escolar, son los principales motivos de las molestias".

Según ha precisado la institución sanitaria en una nota, esta relación entre el uso de pantallas y las molestias posturales en la infancia coincide con el posicionamiento más reciente de la Asociación Española de Pediatría (AEP)1. El uso excesivo de tecnología durante la infancia puede alterar el sueño y la alimentación y provocar dolor cervical y lumbar, cefaleas y problemas visuales como fatiga ocular, estrabismo o miopía progresiva.

En concreto, los tiempos de exposición unidos a la propia postura mantenida con el dispositivo "es lo que puede favorecer las molestias cervicales, dorsales y lumbares, consecuencia directa de posturas estáticas durante periodos largos", ha recalcado el especialista de Vithas Sevilla.

Sobre estas posturas, entre los errores más frecuentes destacan estudiar encorvado, acercar en exceso la cabeza a la pantalla o colocar los dispositivos demasiado bajos. "También es habitual utilizar el móvil tumbado o mantener el cuello flexionado durante largos periodos. Estas posturas incrementan la carga sobre la columna y favorecen la aparición de patologías cervicales, dorsales y lumbares", ha señalado el doctor Cano.

Más allá de la espalda, la sobrecarga y malas posturas prolongadas afectan también en otras zonas, como el cuello, los hombros, la cintura escapular, las muñecas y las manos, estas últimas "especialmente cuando existe un uso repetitivo de dispositivos electrónicos".

A ello se suma el sedentarismo entre los menores, el cual "disminuye la fuerza y resistencia de la musculatura del tronco, dificultando mantener una postura correcta durante periodos prolongados". A este respecto, la doctora Janariz ha subrayado que "es importante evitar permanecer demasiado tiempo en la misma posición y fomentar el movimiento habitual, así como el ejercicio de forma regular con una actividad que el niño disfrute".

En situaciones en las que el dolor persiste durante varias semanas o aumenta de forma progresiva, despertando al niño de noche o con molestias "sin una causa física aparente", es el momento de acudir a consulta. "También son señales de alerta la debilidad, la aparición de hormigueos o alteraciones de la marcha, la fiebre, pérdida de peso o dolor tras un traumatismo importante, todos ellos motivos para pedir cita y verificar que no hay una lesión sin tratar", ha señalado el doctor Cano.

De cara a la vuelta a las clases, entre los padres se repite la consulta de cuánto debe pesar la mochila. Una duda cuyo criterio básico es "cuanto menor sea la carga que tenga que transportar diariamente, mejor. Pero también es importante recordar que una vida activa y una musculatura fuerte en la espalda ayudan a tolerar mejor el peso transportado".

En concreto, ha afirmado que "el peso no debería superar, como referencia, el diez por ciento del peso corporal del niño. Además, esta debe ser ligera, con un tamaño adecuado al del menor y, preferiblemente de tirantes anchos, acolchados y ajustables. La clave es que quede bien pegada a la espalda sin sobresalir de la zona lumbar".