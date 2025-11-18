El espectáculo 'El Gran Final' llega al Parque Centro de Alcalá (Sevilla) dentro del 20º aniversario del Museo

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

El espectáculo 'El Gran Final' llega este miércoles, 19 de noviembre, al Parque Centro de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), dentro de la programación especial por el vigésimo aniversario del Museo, según ha informado el delegado de Cultura, Patrimonio y Museos, Christopher Rivas. La actuación será a las 18,30 horas, con acceso gratuito y para todos los públicos.

Según una nota emitida por el Consistorio, la obra, creada por la compañía Bucraá Circus, rinde homenaje al oficio de los payasos y combina teatro gestual y clown contemporáneo. Narra el reencuentro de dos payasos separados por una guerra civil que deciden concluir una función interrumpida décadas atrás. Además, ha sido reconocida con premios como Mejor Espectáculo de Panorama Circada 2019 y Premio Zirkòlika al Mejor Espectáculo de Payasos, y recomendada por la Red Española de Teatros.

La programación especial continuará los días 22 y 29 de noviembre y 6 de diciembre en la explanada del Museo, con actividades familiares, cuentos, títeres y música vinculada a la cultura, la literatura tradicional y la historia del propio Museo.

Asimismo, se suma la exposición 'Museo al encuentro', una iniciativa itinerante que repasa los 20 años del Museo y algunas de las obras más relevantes que han formado parte de sus muestras.

Rivas ha destacado que esta programación cultural, lúdica e infantil permitirá "poner el foco en la institución cultural más importante de la ciudad, como es nuestro Museo".