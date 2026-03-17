La Esperanza de Triana, La Cena y Soria 9 protagonizan los Premios Gota a Gota 2026 de la Fundación Cajasol de Sevilla

Archivo - La Virgen de la Esperanza de Triana, en su palio de palio antes del traslado previsto a la Catedral. Imagen de archivo. - HDAD.ESPERANZA DE TRIANA - Archivo

SEVILLA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol en Sevilla ha acogido este martes la gala de los Premios Gota a Gota de Pasión 2026, uno de los reconocimientos más significativos del calendario cofrade de la capital hispalense, que cada año distingue a personas y entidades por "su contribución a la tradición, el patrimonio y la solidaridad vinculados a la Semana Santa.

Según ha indicado la entidad en una nota, la ceremonia, presentada por Charo Padilla, ha contrado con la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla bajo la dirección de Francisco Javier Gutiérrez Juan y con la actuación de la cantaora Lucía Beltrán, que cerró la noche con una saeta.

El acto ha congregado a el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido; el cardenal y arzobispo de Rabat, Cristóbal López Romero; el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla, Francisco Vélez; y Carlos Melero Claudio, teniente general jefe de la Fuerza Terrestre, entre otras autoridades.

Pulido ha abierto la velada con un discurso en el que ha reivindicado el papel de la institución como "protectora del patrimonio cultural y las tradiciones más arraigadas de Andalucía", y en el que situado los premios dentro de la programación especial de Tramos de Cuaresma, "una agenda que este año es más ambiciosa que nunca en número de propuestas y diversidad de actividades para que todos podamos vivir intensamente nuestra Semana Grande".

Asimismo, Pulido ha subrayado que desde la Fundación, la Semana Santa se entiende "no sólo como acontecimiento religioso, sino un fenómeno social, artístico y patrimonial que forma parte de nuestra identidad colectiva", y ha apuntado que los Premios Gota a Gota nacen precisamente para reconocer "el esfuerzo, la dedicación y la creatividad de tantas personas y entidades que contribuyen, desde ámbitos muy diversos, a engrandecer nuestra Semana Santa".

"Unos galardones que, en sus propias palabras, miran al presente, pero también al futuro, porque celebran la continuidad de una tradición que se renueva generación tras generación", ha reseñado.

El primer reconocimiento ha recaido en la Hermandad de la Sagrada Cena, distinguida por la restauración del retablo mayor de la iglesia de Consolación, en la antigua sede del histórico colegio de los Escolapios, "una de las intervenciones de mayor calado acometidas en los últimos años en la Archidiócesis de Sevilla". Su hermano mayor, Álvaro Enríquez, ha recogido el reconocimiento.

Por otro lado, "el compromiso sostenido de la Hermandad Sacramental de la Esperanza de Triana con los sectores más vulnerables del Polígono Sur", una labor a la que se ha sumado el respaldo de la propia Fundación Cajasol, ha recibido el galardón en Acción Social.

Su hermano mayor, Sergio Sopeña, ha recibido el premio de manos de Cristóbal López Romero, que dirigió también unas palabras a los presentes.

El broche de oro lo ha protagonizado la Banda de Música Soria 9 del Ejército de Tierra, premiada con motivo de su 150 aniversario. El comandante Manuel Bernal Nieto, director de la Unidad de Música del Cuartel General de la Fuerza Terrestre con sede en Sevilla, ha recogido el premio de manos de Antonio Pulido.

Para finalizar, Francisco Javier Gutiérrez Juan ha cedido la batuta a Bernal Nieto para que dirigiera Estrella Sublime, de Manuel López Farfán, en uno de los instantes más aplaudidos de la noche.