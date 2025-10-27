El Estadio de Los Palacios (Sevilla) se llena en un partido solidario con Martín, un pequeño con una enfermedad rara

Encuentro en el Estadio Municipal de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) en solidaridad con Martín - AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA (SEVILLA), 27 (EUROPA PRESS)

El Estadio Municipal Marismas de Los Palacios y Villafranca de Sevilla se llenó este sábado en el partido solidario en favor del Pequeño Martín, un niño de 20 meses afectado por el Síndrome Allan-Herndon-Dudley, una enfermedad rara de origen genético que solo padecen 17 personas en toda España.

Según ha informado el Consistorio en una nota, el objetivo principal de esta cita fue recaudar fondos para las terapias y tratamientos del pequeño, apoyar la investigación médica sobre esta enfermedad y, sobre todo, dar visibilidad a una patología poco conocida que afecta a muy pocos niños en el mundo.

El evento, organizado por la Asociación Los Palacios con la Donación en colaboración con el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca, movilizó al pueblo y motivó el agradecimiento de los padres de Martín, Patricia y Javier.

"Hoy estoy muy agradecida porque conjuntamente estamos consiguiendo darle visibilidad a esta enfermedad. Gracias a la Selección Andaluza Solidaria, al equipo del Pequeño Martín, a los comercios, al público tan generoso. Lo más importante es seguir recaudando fondos y dar esperanza a estos niños", señaló Patricia Espinosa, madre del pequeño.

El encuentro enfrentó a la Selección Andaluza Solidaria, creada y dirigida por el periodista de Canal Sur Ángel Acién, y la Selección del Pequeño Martín, liderada por el exfutbolista palaciego Joaquín Bornes. Contó asimismo con la participación de numerosos rostros conocidos como Antonio José, Antonio Romero, Fernando Varela, Marchena, Juanlu, Campano, Lolo Ortiz, Pizarro entre otros.

El equipo de Martín, por su parte, reunió a vecinos y personalidades locales como el director de orquesta Manuel Busto, los empresarios José Antonio Caballero y Sergio Toledo, el escultor Juan Manuel Martín, el novillero Manuel Troncoso y deportistas locales como Campón y otros que se sumaron a la lista.

El alcalde de Los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle, destacó el ejemplo de unión y generosidad mostrado por sus vecinos: "Nuestro pueblo tiene un corazón enorme. Estoy muy orgulloso de cómo Los Palacios y Villafranca se vuelca una y otra vez con quienes más lo necesitan".

Además, entre el público estuvo presente el futbolista Jesús Navas, que mostró su apoyo al joven. El evento estuvo impulsado por la Asociación Los Palacios con la Donación, presidida por Juan Carlos Rodas, que colaboró estrechamente con los padres del pequeño y con los numerosos voluntarios y comercios locales que se sumaron a la causa.

El evento contó también con una 'fila 0' solidaria que permitió colaborar a quienes no pudieron asistir al encuentro, demostrando que cada aportación cuenta para mejorar la calidad de vida del pequeño Martín y seguir impulsando la investigación del síndrome Allan-Herndon-Dudley.

LOS PALACIOS APLAZA LA ENTREGA DEL GALARDÓN 'JOVEN DEL AÑO'

Asimismo, el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca ha anunciado la "suspensión temporal" de la entrega del premio "Joven del Año 2025" al motorista palaciego José Antonio Rueda. El joven, campeón del mundo de Moto3, se está recuperando de un accidente producido este domingo en el Gran Premio de Malasia.

En una nota de prensa, el Consistorio ha anunciado que también se suspende el recibimiento oficial previsto para el jueves 30 de octubre, "hasta que se confirme la plena recuperación de José Antonio". Desde el Ayuntamiento han transmitido sus "mejores deseos para la completa recuperación" del piloto.

Según la última información publicada por Europa Press, el palaciego se encuentra "despierto y en alerta" después del accidente sufrido este domingo durante la vuelta de formación para la carrera de Moto3 del Gran Premio de Malasia, en el que también se vio implicado el suizo Noah Dettwiler, en estado grave.

El andaluz, campeón del mundo hace semanas de la categoría, embistió por detrás la moto del piloto del equipo CIP Green Power Team, el cual impactó con su cabeza contra el asfalto, mientras el español se iba fuera de la pista y sufría también un fuerte golpe.

Ambos pilotos, conscientes según informó la cuenta oficial del campeonato, fueron trasladados en helicóptero a un hospital. Poco después, se confirmó que Rueda estaba Rueda "despierto y alerta" y "con sospecha de fractura de mano y varias contusiones". Del suizo, hasta el momento, no se ha facilitado un parte.