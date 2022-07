Estepa (Sevilla) aprueba un plan de protección del conjunto histórico para agilizar licencias y dar seguridad jurídica

ESTEPA (SEVILLA), 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Estepa (Sevilla) ha aprobado inicialmente el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de la localidad, calificado de "hito importante" por su alcalde, Antonio Jesús Muñoz Quirós, en lo que respecta no solo a conservación de edificios de gran valor patrimonial del Casco Antiguo sino a la "agilización de licencias" y a la "seguridad jurídica para promotores y propietarios".

Uno de los objetivos primordiales del citado plan aprobado por decreto de Alcaldía y ya publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) es "compatibilizar los nuevos usos en las viviendas con lo establecido en las leyes relacionadas con la conservación y protección del patrimonio", tal como ha afirmado el regidor en declaraciones a Europa Press.

"El hecho de no disponer, como ha ocurrido hasta ahora, de un plan de esta naturaleza ocasionaba a veces ambigüedad en la interpretación de la norma y era la propia Comisión Provincial de Patrimonio quien lo hacía en última instancia, siempre en el marco de una ultra-protección", ha añadido el alcalde. "Ello limitaba mucho al propietario que quisiera, por ejemplo, construir un garaje o ganar más metros en su vivienda porque se hubiera incrementado su familia, siempre dentro de unos márgenes".

Para el regidor estepeño, "venimos observando desde hace tiempo cierto desinterés por restaurar las casas antiguas --la vivienda del abuelo-- por esa indefinición de la norma y la negativa constante de la Comisión Provincial de Patrimonio", con lo que, al final, el edificio se abandona por dejadez y optan por marcharse del centro".

Una vez que el mencionado plan tenga la autorización definitiva por parte de la Junta, el Ayuntamiento pedirá la delegación de las competencias que ahora tiene atribuidas la Comisión Provincial de Patrimonio y creará una comisión municipal de esa naturaleza. "De este modo, se podrían agilizar licencias urbanísticas, y un aspecto muy importante: habrá seguridad jurídica".

En este sentido, "con el Plan Especial de Protección todas las partes sabrán qué proyecto sobre una determinada parcela es autorizable y cuál no. Eso para el promotor inmobiliario es muy importante y, a la postre, se incentivarán las inversiones en el Casco Antiguo", ha destacado Muñoz Quirós. "Estoy convencido de que se restaurarán muchas de las casas que están vacías, con lo que supondrá también una oportunidad para el sector".

El alcalde de Estepa, no obstante, ha querido dejar claro que este plan "no es la panacea". "Que nadie piense que cada uno construirá la vivienda que quiera sin limitación alguna. No se va a perder la tipología tradicional del municipio, manteniendo la arquitectura tradicional". Además, ha recordado Muñoz Quirós, los edificios que tienen la catalogación de Bien de Interés Cultural (BIC) "siempre están sujeto al dictamen de la Comisión Provincial".