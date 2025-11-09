Estepa (Sevilla) celebra del 14 al 16 de noviembre su primer Festival Gastronómico Cultural

Archivo - Vista aérea de Estepa, con una de sus imponentes torres en primer término. - AYTO.DE ESTEPA - Archivo

Estepa (Sevilla) va a organizar del 14 al 16 de noviembre la primera edición de su Festival Gastronómico Cultural. Se trata de una iniciativa impulsadas por varias empresas del municipio con el objetivo de dar a conocer la "diversidad y calidad" de los productos locales.

En una nota de prensa remitida por la organización, han destacado que el programa de actividades cuenta con varias catas, talleres para adultos y niños, actuaciones musicales y servicio de barra.

Durante la jornada inaugural, el viernes 14 de noviembre, se realizará una degustación de café y otra de cócteles. Actividades acompañadas por dos conciertos. El sábado será el turno de una degustación de Aceite de Oliva Virgen Extra, miel, vinos y panes artesanales. Ese día se va a celebrar un concurso de escritura creativa y el domingo se celebraran más degustaciones junto con talleres para los más pequeños.

En paralelo, se realizarán rutas por diferentes puntos del pueblo. Para las degustaciones es necesario comprar entrada de forma online a través de la web: https://www.tickentradas.com/lugar/parque-municipal-principe....