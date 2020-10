El estreno absoluto de 'El mueble' y los festivales de swing y guitarra, en la agenda de este fin de semana de Sevilla

SEVILLA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Lope de Vega abre el telón a su nueva temporada con el estreno absoluto de la obra 'El mueble', que subirá al escenario entre los días 16 y 18 de la mano de la compañía granadina Histrión Teatro. Según destaca el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, se trata de uno de los platos fuertes que este fin de semana ofrece el programa 'Otoño Cultural', apuesta municipal conformada "por una nutrida programación que abarca las disciplinas artísticas más diversas y guiada por la máxima de que la cultura es segura y necesaria, una vía de desarrollo económico de alto valor añadido".

En una nota de prensa, el Ayuntamiento indica que, con aforos reducidos y adaptándose a las nuevas medidas y condiciones sanitarias, 'Otoño Cultural' ha llegado al Espacio Turina y a los teatros Alameda y Lope de Vega con más de 150 funciones y con una importante presencia de artistas locales.

En el caso concreto del Teatro Lope de Vega, a lo largo del último trimestre del año también pasarán por este equipamiento ICAS otras propuestas escénicas como 'Luces de Bohemia', de Ramón Valle Inclán (20 y 21 de octubre) y 'Romeo y Julieta' de William Shakespeare (del 23 al 25 de octubre); ambas dirigidas por Alfonso Zurro y con las que la Compañía de Teatro Clásico de Sevilla quiere celebrar su decimoquinto aniversario. A ellas se suma una tercera propuesta enmarcada en el teatro de texto, protagonizada por La Fundición y su último montaje, 'Hay que deshacer la casa', del 26 al 29 de noviembre.

También ha destacado Muñoz, como otro de los grandes protagonistas de la agenda del fin de semana, el acto de apertura de un nuevo espacio escénico y de ocio en Sevilla denominado 'Platea' e impulsado por la cadena de cines Odeon y La Imperdible.

Se trata de un café teatro que acogerá música y espectáculos de artes escénicas, así como eventos y gastronomía y que, en palabras del delegado, "viene a manifestar la apuesta que el tejido cultural local también está realizando para que la cultura siga siendo protagonista de la vida de la ciudad y de lo que ocurra en Sevilla".

'El mueble', dirigido por Juan Carlos Rubio y con texto de él mismo y Yolanda García Serrano, pone el foco en la convivencia y las relaciones de pareja. El montaje de un mueble es el arranque de la obra, una situación que se convierte en el detonante de un hilo de quejas y reclamaciones que salta a escena, el mismo que los dos protagonistas vienen acumulando desde que comenzasen a convivir hace 25 años.

Y todo ello con el humor como punto de partida, nuevo enfoque de la compañía Histrión Teatro, que se aleja de la perspectiva dramática de proyectos anteriores para poner de relieve la importancia que tiene el humor a la hora de afrontar cualquier situación o tema por comprometidos que estos sean.

PROGRAMACIÓN EN EL ESPACIO TURINA

En el Espacio Turina la programación del fin de semana arranca este jueves a las 21,00 horas con el jazz como protagonista, de la mano de la asociación sevillana Assejazz, organizadora de uno de los ciclos más consolidados dentro de la programación de este espacio, 'Jazz & Clubs'. Esta semana le toca el turno al baterista, percusionista, profesor, compositor y productor Guillermo McGill, que presentará su 'Homenaje a Jack DeJohnette'.

La agenda del Turina continúa con varias de las citas que forman parte de la programación del XI Festival de la Guitarra. Así, un programa doble reúne el viernes, a las 20,30 horas, en la Sala Silvio al italiano Domenico Mottola y al cubano Alí Arango. Ya el sábado, a la misma t tambiénen la Sala Silvio, el Cuarteto de Cuerdas de Andalucía formado por Javier Riba, David Martínez, Antonio Suro y Francisco Bernier recuerda en su programa a esos 'Andaluces Universales'; mientras que Francisco Bernier y Antonio Duro, componente de Sevilla Guitar Duo, homenajearán a uno de los emblemas patrimoniales de Sevilla, la Giralda.

El domingo en el Espacio Turina de Sevilla comienza la XXXI Edición del Ciclo de Música de Cámara, a las 12,00 horas y los intérpretes serán, como es habitual, los profesores de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla a través de diversas agrupaciones. El concierto inaugural este domingo lleva por título 'Romanticismo europeo' y propone un repertorio para piano, clarinete y fagot firmado por Beethoven, con su trío Op. 11 'Gassenhauser'.

SWING EN EL TEATRO ALAMEDA

La vocalista Tatiana Eva-Marie, una de las intérpretes de jazz mejor valoradas por la prensa internacional y en la escena musical de Nueva York, actuará el sábado en el Teatro Alameda como parte del programa del Sevilla Swing Festival 2020, cita que cuenta con el apoyo del ICAS. Lo hará junto a la banda Duved and his Transatlantic Five.

También ocupará las tablas del Teatro Alameda la banda de origen valenciano Le Dancing Pepa, formada por la nueva generación de jazzmen españoles especializada en recrear el sonido del Nueva York de los años 20 y que han colaborado con artistas de la talla de Gunhild Carling.