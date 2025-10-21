Estudiantes de la US ganan el NASA Space Apps Challenge con un proyecto para misiones de reciclaje en Marte

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un equipo multidisciplinar de seis estudiantes de la Universidad de Sevilla (US) ha resultado ganador local del NASA International Space Apps Challenge, el mayor hackathon Steam -- un evento colaborativo en el que los participantes afrontan retos sobre ciencia, tecnología o matemáticas, entre otros -- del mundo, gracias a un innovador proyecto que utiliza datos abiertos de la agencia espacial estadounidense para diseñar sistemas de reciclaje en misiones a Marte.

Según una nota emitida por la Universidad de Sevilla, el grupo, denominado Fycus (Fulfill Your Cosmos US), está integrado por Ángela Cuéllar, Marta Pavón, Rafael Pérez, Jorge Mallado, Miquel Pozo y Francisco José Osuna, pertenecientes a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (Etsi) y a la Escuela Politécnica Superior (EPS) de la US.

El certamen, que ha celebrado su tercera edición en Sevilla del 3 al 5 de octubre, tuvo como sede la Agencia Espacial Española (AEE). Durante 48 horas, equipos de toda la región desarrollaron soluciones tecnológicas a desafíos reales planteados por científicos e ingenieros de la NASA, basándose en sus repositorios de datos abiertos.

El proyecto ganador, titulado Fenyx, propone un proceso de biofabricación aditiva que permite producir materiales aislantes termorresistentes para hábitats marcianos utilizando recursos in situ (ISRU), como residuos poliméricos, regolito del planeta rojo y microorganismos especializados. El jurado destacó la creatividad, validez técnica e impacto potencial de la propuesta.

Fycus desarrolla su actividad en el laboratorio de tecnologías espaciales de la Universidad de Sevilla, con el apoyo de la Etsi. El equipo ha subrayado la importancia del trabajo colaborativo y la experiencia adquirida en el hackathon. "Ha sido una experiencia intensa y gratificante. Trabajar con datos reales de la NASA para resolver un problema global es un sueño para cualquier estudiante de ingeniería", ha señalado su portavoz.

Por su parte, el subdirector de Innovación de la Etsi, Sergio Esteban, ha expresado "el orgullo de la institución por el logro del equipo Fycus", y ha destacado que su éxito "demuestra el talento, la dedicación y la calidad formativa de la Universidad de Sevilla".

Como ganadores locales, los estudiantes de Fycus avanzan ahora a la fase global del certamen, donde su proyecto será evaluado por un jurado internacional de la NASA junto con los vencedores de más de un centenar de ciudades, con la posibilidad de alcanzar uno de los diez premios mundiales.

El NASA International Space Apps Challenge es una iniciativa anual de la NASA que reúne a programadores, científicos, diseñadores y tecnólogos de todo el mundo para desarrollar soluciones a los grandes desafíos de la humanidad en la Tierra y el espacio.