Un estudio de la población infantil del enclave prehistórico de Valencina (Sevilla) descarta privilegios de nacimiento

Publicado 26/08/2018 10:37:34 CET

Los cadáveres de niños o adolescentes siempre han sido descubiertos junto a adultos y sin efectos funerarios "individualizados" asociados a ellos

SEVILLA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La primera investigación promovida sobre la población "no adulta" del asentamiento que durante la Edad del Cobre habría poblado con mayor o menor periodicidad el entorno de Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán expone que, según los indicios, los individuos de esta antigua cultura no habrían gozado de "altos estatus sociales" por meras razones de nacimiento.

Así queda de manifiesto en este estudio titulado 'La población no adulta del asentamiento de la Edad del Cobre de Valencina de la Concepción: una aproximación demográfica, contextual y sociológica', un documento que firman los arqueólogos e investigadores Marta Cintas-Peña, Leonardo García Sanjuán, Marta Díaz-Zorita, Ana Mercedes Herrero Corral y Sonia Robles Carrasco.

Tal trabajo, recogido por Europa Press, profundiza en el conocimiento del enclave de la Edad del Cobre localizado entre los términos municipales de Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán, donde descansan los dólmenes de La Pastora, Matarrubilla, Ontiveros y de Montelirio, así como otros múltiples megalitos, tumbas y yacimientos relacionados con las comunidades calcolíticas de la zona.

En ese sentido, un estudio previo publicado en la revista científica Journal of World Prehistory daba cuenta de que con una extensión de unas 450 hectáreas, el asentamiento calcolítico de Valencina y Castilleja de Guzmán "es de lejos el mayor asentamiento de la Edad del Cobre" en toda la Península Ibérica y "posiblemente uno de los mayores de Europa occidental en la prehistoria tardía".

Dicho estudio, además, planteaba la tesis de que este enclave habría tenido una función "ritual" o ceremonial y no urbana. Según la mencionada investigación, el asentamiento calcolítico de Valencina habría sido un lugar de reuniones, "demostraciones competitivas y rituales", con "cambiantes ocupaciones ocasionales o estacionales" de la zona, más que una "densa ocupación permanente" de carácter urbano.

"PRIMER" ACERCAMIENTO A LA POBLACIÓN NO ADULTA

En este contexto, la mencionada "aproximación demográfica, contextual y sociológica" a la población infantil y juvenil del asentamiento humano de Valencina y Castilleja de Guzmán supone "el primer" acercamiento específico, en términos científicos, a "la demografía, condiciones de vida y posiciones sociales" de los niños y adolescentes de las comunidades calcolíticas de dicho entorno.

Para ello, el estudio se basa en restos óseos rescatados en las excavaciones arqueológicas acometidas en la zona y asociados a 39 individuos "no adultos", es decir con edades comprendidas hasta los 17 años. Estos restos humanos, localizados en ocho sectores diferentes del antiguo asentamiento calcolítico de Valencina y Castilleja de Guzmán, se remontan a un periodo que abarca desde el año 3.200 antes de Cristo en el caso de los huesos más antiguos, al 2.300 antes de Cristo en el caso de los huesos de menos antigüedad.

A partir de un prolijo examen y análisis de los restos óseos de estos 39 individuos infantiles o "juveniles", los autores de esta investigación dan cuenta de "diferencias" entre las "prácticas funerarias" correspondientes a los adultos y las relativas a los sujetos no adultos.

Y es que todos estos individuos infantiles o juveniles fueron enterrados "o en compañía de adultos o en estructuras donde también había adultos" sepultados, toda vez que en el entorno de Valencina y Castilleja de Guzmán "hay numerosos contextos en los que sólo hay adultos" enterrados, por el ejemplo el propio dolmen de Montelirio.

En paralelo, los investigadores ponen de relieve que 30 de los citados 39 individuos infantiles o juveniles fueron enterrados en "contextos no megalíticos", es decir en "hoyos o cuevas artificiales", y sólo nueve de estos cadáveres fueron localizados dentro de construcciones megalíticas como tal.

Por contra, en el caso de los restos óseos descubiertos en esta zona arqueológica y atribuidos a población adulta, "58 de los individuos fueron enterrados en estructuras megalíticas frente a 76 hallados en contextos no megalíticos", lo que arroja una clara diferencia proporcional entre los fallecidos de uno u otro sector demográfico enterrados en las preeminentes tumbas megalíticas.

MÁS DIFERENCIAS

Además, este estudio señala que "ninguno de los individuos no adultos" descubiertos en los enterramientos calcolíticos de Valencina y Castilleja de Guzmán tenían asociados "artículos o efectos funerarios".

"En algunos casos, podemos hablar de artículos mortuorios colectivos que podrían haber estado asociados a adultos y también a individuos no adultos, pero en Valencina no hay contextos (funerarios) en los que los cadáveres de sujetos no adultos presenten una clara relación con efectos mortuorios individualizados", expone el estudio, precisando que de otro lado, sí hay "claros ejemplos de individuos adultos correlacionados con ajuares fúnebres personales".

Gracias a aspectos como los descritos, los autores de esta investigación interpretan que los indicios "sugieren" la idea de que en las comunidades del asentamiento calcolítico de Valencina y Castilleja de Guzmán "no había individuos que disfrutasen de altos estatus sociales por nacimiento, como parece ser el caso en algunos colectivos de la Edad del Bronce Argárica".