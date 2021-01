Un estudio de la UPO de Sevilla defiende los beneficios de implantar impuestos a bebidas azucaradas

SEVILLA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El profesor de Derecho financiero y tributario de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla José Miguel Martín Rodríguez, ha realizado recientemente un estudio de carácter transversal que aborda la problemática en torno a la implantación y desarrollo de los impuestos sobre las bebidas azucaradas, que este investigador aborda desde múltiples perspectivas.

Se trata de un extenso estudio monográfico de referencia, publicado por la

editorial Aranzadi, que lleva como título 'Los impuestos sobre las bebidas

azucaradas. Opciones regulatorias, efectos y encaje en el sistema tributario'.

Analizado desde un punto de vista sanitario, económico, político y jurídico,

aunque el estudio se centre principalmente en la imposición sobre las bebidas

azucaradas, el autor considera que "gran parte de los argumentos y conclusiones

pueden emplearse para respaldar la intervención mediante impuestos sobre otros

consumos nocivos", detalla la UPO en un comunicado.

El esquema del trabajo de investigación pretende dar respuestas a las

principales incógnitas que se plantean en torno a la intervención en cualquier sector. En primer lugar, ofrece argumentos sólidos de por qué es necesario actuar, específicamente en el sector de las bebidas azucaradas. "El problema particular de este tipo de bebidas es que su contribución a la obesidad y a otros problemas de salud destaca por encima de cualquier otro producto, sin aportar ningún nutriente más allá de azúcares diluidos de rápida absorción, más peligrosos para la salud".

Así, según entiende el investigador de la UPO, la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia del Covid, ha puesto en evidencia tanto la necesidad de mantener

un sistema sanitario debidamente financiado, como los riesgos adicionales que

representa la obesidad y la mala alimentación. "Pocas medidas serían tan sencillas

y efectivas para mejorar la salud como introducir un impuesto sobre las bebidas azucaradas.

El profesor destaca que se trata de una figura que además está sirviendo de emblema de un nuevo tipo de intervencionismo legítimo "en nuestras (erróneas) decisiones alimentarias" y alerta de que que el Estado, como garante y protector

constitucional de nuestra salud, intervendrá cómo y donde sea necesario. El autor admite que uno de los argumentos de mayor peso contra el impuesto es que se centra en un producto muy concreto, dejando fuera otras formas de consumo de azúcar que, aunque a menor nivel, también pueden resultar nocivas.

Además, la mayoría de las críticas al impuesto, advierte el autor, "no son

extrapolables a su implantación en España, bien porque toman como referencia

impuestos en los que la estructura no es la idónea --por no discriminar en función del contenido de azúcar-- bien por atender a la realidad de jurisdicciones con un contexto social y económico muy diferente, particularmente Estados Unidos, donde su creación a nivel local multiplica las posibilidades de eludir el impuesto

desplazándose unos pocos kilómetros, reduciendo su eficacia".

El estudio recoge los resultados positivos del impuesto en jurisdicciones próximas, en particular, en Francia, Reino Unido o Portugal. De hecho, advierte, el autor, el potencial del impuesto sobre las bebidas azucaradas es tan inmenso que su implantación en una única comunidad autónoma ha tenido efectos beneficios

sobre todo el país.