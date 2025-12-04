Un estudio de la US plantea transformar el alga invasora del Estrecho en biofertilizante para uso agrícola - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

Un estudio elaborado por la Universidad de Sevilla (US), con el apoyo de Red Eléctrica, propone transformar la biomasa del alga invasora Rugulopteryx okamurae en biofertilizante mediante distintos procesos de compostaje, según los resultados presentados este jueves en La Línea de la Concepción (Cádiz).

Según una nota emitida por la institución universitaria, el proyecto, iniciado en 2019 y liderado por el Laboratorio de Biología Marina de la US, analiza el impacto de esta especie en el litoral gaditano y plantea soluciones que permitan aprovechar los grandes volúmenes de arribazones que cada año llegan a las playas del Estrecho, donde la presencia del alga ha causado daños significativos en la comunidad bentónica y en la actividad económica vinculada al mar.

La presentación del estudio ha corrido a cargo del director del laboratorio, José Carlos García-Gómez, y los investigadores Enrique Ostalé y Marta Florido, en una jornada ambiental en la que también han participado el delegado de Redeia en Andalucía, Jorge Jiménez; el alcalde de La Línea, Juan Franco; representantes de la Cofradía de Pescadores y miembros de colectivos ecologistas.

El origen de esta investigación se encuentra en los trabajos ambientales asociados al proyecto de interconexión eléctrica submarina entre la península y Ceuta, una actuación estratégica para la descarbonización del Estrecho. El apoyo de Red Eléctrica se enmarca en su Estrategia de Impacto Integral, que desde 2022 ha impulsado 240 iniciativas sociales y ambientales.

Tras una primera fase centrada en la ecología de la especie, la investigación avanzó en 2022 hacia su tratamiento como residuo, dada la imposibilidad de gestionar el volumen que llega al litoral. En colaboración con la Universidad de Extremadura, los científicos han comprobado la viabilidad de compostar el alga mediante invertebrados, como cucarachas del género Eublaberus o la mosca soldado negra, logrando reducir su toxicidad y generando un compost de calidad aceptable.

El uso de Eublaberus sp. se perfila como una alternativa viable a escala industrial, al disminuir residuos y abaratar la producción de fertilizantes orgánicos, tal y como ha enmarcado la US. Asimismo, se han evaluado métodos complementarios como el blatticompostaje y la digestión anaeróbica, que mejoran la generación de metano y biofertilizantes cuando las algas reciben un pretratamiento mecánico y térmico.

Los investigadores también han identificado el potencial de los isópodos terrestres, como Porcellio laevis, capaces de consumir grandes cantidades de biomasa y acumular metales pesados, aunque advierten de que requieren estudios adicionales para optimizar su uso.

El trabajo incorpora avances orientados a la producción de biogás, en colaboración con un proyecto I+D+i liderado por Rafael Borja, del CSIC- y a la obtención de compuestos con interés alimentario, cosmético, nutracéutico y farmacéutico, dentro de un modelo de economía circular.

El informe, según dicta la mencionada nota, concluye que esta especie invasora, que genera un grave problema ambiental y económico, puede convertirse en una oportunidad para producir energía, biofertilizantes y sustancias de valor para diversas industrias.